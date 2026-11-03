Feijóo celebra el desalojo de Sol: "Es una buena noticia para la salubridad pública"

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Madrid, 3 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el desalojo de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid es "una buena noticia para la salubridad pública" y ha celebrado que "vuelva a funcionar el Estado de derecho".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha dicho que también es "una buena noticia para los comerciantes y para toda la hostelería" y para la reputación de la capital española.

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Las policías Nacional y Municipal de Madrid han desalojado la acampada la madrugada de este martesen una intervención sin incidentes importantes salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Feijóo ha afirmado que parece que las decisiones del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid han tenido su efecto y que las demandas y las denuncias que se han presentado en el ámbito jurisdiccional han preocupado a sus destinatarios.

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También, ha recordado, ha habido un cambio de delegado del Gobierno en Madrid tras la dimisión de Francisco Martín y parece que la nueva delegada, Pilar Trinidad, "puede intuir que pueden cambiar cosas en su país este mes" y no quiere asumir "más responsabilidad de las necesarias".

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital de España el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas de alquiler en el mismo domicilio. EFE

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