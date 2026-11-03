El Real Madrid lamenta "profundamente" la muerte de Jesús de Miguel

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Real Madrid ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel y ha expresado sus condolencias y cariño a sus familiares, compañeros y al club tinerfeño.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife", señala en su cuenta de X el club que dirige Florentino Pérez.

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De Miguel fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Santa Cruz de Tenerife después del fuerte golpe que recibió del portero del Andorra Jesús Owono en la recta final del partido disputado ayer, lunes, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de Segunda División. EFE