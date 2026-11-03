El PSPV-PSOE acusa a Mazón de cobrar 1.931 euros en kilometraje pese a tener coche oficial

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València, 3 nov (EFE).- El PSPV-PSOE ha afirmado este martes que el expresident de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts Valencianes, Carlos Mazón, ha cobrado 1.931 euros en dietas de kilometraje desde que dejó la presidencia, pese a tener chófer y coche oficial como expresident, y ha exigido que los devuelva.

El sindic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha señalado en una rueda de prensa tras la Junta de síndics que Mazón "cobra 101 euros cada vez" que acude a la Cámara por kilometraje, algo en su opinión "injustificable" porque dispone de una Oficina de expresident que incluye servicio de chófer y coche oficial para sus desplazamientos.

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Muñoz ha detallado que esos 1.931 euros corresponden a los registros disponibles hasta el mes de julio, por lo que la cantidad será previsiblemente superior, y que además Mazón sigue cobrando un complemento de 634 euros como portavoz del PP en la Comisión de Reglamento, que no se ha convocado desde que ocupa esa responsabilidad.

"Es una indignidad que Carlos Mazón continúe como diputado, aforado y protegido por (Alberto Núñez) Feijóo y por el Partido Popular, pero todavía más que esté cobrando unas dietas de kilometraje que no tienen sentido cuando dispone de un chófer y un coche oficial que le lleva y le trae a su residencia y a los actos a los que tiene que acudir", ha manifestado.

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El síndic socialista ha reclamado al PP que asuma responsabilidades y expulse a Mazón de sus filas, y al expresident que devuelva los 1.931 euros que "ha percibido indebidamente" pues ese dinero "es de los valencianos y valencianas, no de una persona que, además de no estar el día de la dana, tiene chófer y equipo de expresident".

Preguntado por esta cuestión, el síndic del PP, Nando Pastor, ha afirmado que habrá que ver si lo que dice Muñoz, "como buen sanchista que es, es verdad o es otro bulo, otra cortina de humo que lanza para no hablar en estos momentos de lo importante", que es del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

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"Yo imagino que es otra treta, otra artimaña", ha afirmado Pastor, quien ha manifestado que desconoce esos datos sobre el kilometraje que habría percibido Mazón pero tiene "todas las cautelas del mundo", dado que las acusaciones vienen de los socialistas, y ha añadido que "casi seguro que hay una explicación". EFE