El presidente del Gobierno de Andorra lamenta el fallecimiento de Jesús de Miguel

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Andorra La Vella, 3 nov (EFE).- El presidente del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, se suma a los mensajes de condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, a raíz de un golpe recibido en el encuentro de LaLiga Hypermotion contra el equipo del Principado, disputado este lunes.

"Lamentamos profundamente la defunción de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, después del partido de ayer con el FC Andorra. En nombre del Gobierno de Andorra y del pueblo andorrano hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, sus amigos y a todo el club. Descanse en paz", escribió el cap de Govern (jefe de Gobierno) del Principado de Andorra.

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También escribió un mensaje en sus redes sociales la Federación Andorrana de Futbol (FAF): "La familia del futbol andorrano se une al dolor por la pérdida de Jesús de Miguel. Desde la Fedederación Andorrana de Futbol trasladamos nuestro más profundo pésame a su família y seres queridos, así como al CD Tenerife y a toda la comunidad futbolística en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz".

La muerte de Jesús de Miguel ha causado muchísima conmoción también en el Principado de Andorra. EFE

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