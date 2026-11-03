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El precio mayorista de la electricidad sube este miércoles a 246 euros/MWh, máximo anual

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Madrid, 3 nov (EFE).- El precio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC, subirá un 32 % este miércoles respecto a la víspera y marcará su nuevo máximo anual: 246,01 euros/megavatio hora (MWh) en España.

Según los datos publicados este martes por el operador del mercado ibérico OMIE, el MWh alcanzará su nivel más alto cerca de las 19:00 horas, cuando estará a 316,15 euros, mientras que el coste más bajo serán los 180,81 euros/MWh de las 13:00 horas, coincidiendo con el periodo de mayor radiación solar del día.

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El mercado mayorista de la electricidad superará así, por séptima vez este año -seis en octubre y una, este noviembre-, los 200 euros/MWh, unos precios no vistos desde 2022, en plena crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania.

El 'pool' es una de las referencias empleadas para la PVPC o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, es decir, la tarifa regulada, aunque a raíz del 'shock' de hace cuatro años se decidió reducir su peso para tratar de limitar la volatilidad de las facturas. EFE

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