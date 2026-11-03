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El parlamento de la Región de Murcia declara "persona non grata" a Pedro Sánchez

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Cartagena (Murcia), 3 nov (EFE).- La Asamblea de la Región de Murcia ha declarado este martes "persona non grata" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los 27 votos del PP y Vox, y de los dos diputados del Grupo Mixto, exmiembros de la formación de Santiago Abascal, que presentaron esta iniciativa, que registró el rechazo de los 13 diputados del Partido Socialista.

La diputada del Grupo Mixto Virginia Martínez ha defendido la moción con menosprecios y palabras malsonantes, lo que motivó que la presidenta de la cámara, Visitación Martínez, le llamara la atención hasta en dos ocasiones.

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Martínez ha atribuido la presentación de la iniciativa a una "aclamación popular" por la gestión política, los casos de corrupción que afectan al PSOE y las consecuencias económicas de sus decisiones para la comunidad autónoma.

Durante su intervención, Martínez ha asegurado que Sánchez es "de facto una persona non grata dentro de su propio país" y ha afirmado que su continuidad al frente del Ejecutivo supone un peligro para la democracia, la seguridad y la economía. La parlamentaria ha acusado al presidente de carecer de principios y de permanecer en el poder a cualquier precio.

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Por su parte, la diputada del PSOE Mari Carmen Fernández ha presentado una enmienda a la totalidad a esta moción en la que ha cuestionado la iniciativa, al tiempo que ha reclamado al PP que explique "hasta dónde están dispuestos a llegar contra Pedro Sánchez".

El diputado de Vox Antonio Martínez ha acusado a Sánchez de encabezar un Ejecutivo marcado por la corrupción, el deterioro de los servicios públicos y el abandono de la Región de Murcia.

El diputado del PP Víctor Martínez ha asegurado que la iniciativa no cuestiona el respeto institucional al presidente del Gobierno, sino que expresa el rechazo a sus decisiones políticas y al trato que, a su juicio, recibe la comunidad autónoma. EFE

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