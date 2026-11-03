El Parlament catalan aprueba una declaración de apoyo a la huelga general

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Barcelona, 3 nov (EFE).- La Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya ha aprobado este martes una declaración de apoyo a la huelga general del próximo 11 de noviembre.

El texto, impulsado por el PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, ha sido aprobado con estos mismos votos a favor, mientras que Junts, el PP y Vox han votado en contra y Aliança Catalana se ha abstenido, por lo que no ha contado con la mayoría cualificada de dos tercios para ser leída en el hemiciclo, han informado fuentes parlamentarias.

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La declaración expresa el apoyo institucional "a las legítimas reivindicaciones" de la huelga, reclama al Gobierno y la Generalitat medidas urgentes para poner fin a la especulación en la vivienda y pide al Govern "desplegar todo su marco competencial y normativo" para garantizar el acceso a la vivienda.

Asimismo, emplaza a las organizaciones empresariales y patronales a desbloquear "de forma inmediata" la negociación colectiva con el objetivo de "aumentar los salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de los trabajadores y erradicar la precariedad". EFE

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