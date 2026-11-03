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El Kids&Us Manresa, a dar un golpe encima de la mesa en Lituania

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Manresa (Barcelona), 3 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa quiere dar un golpe encima de la mesa en Panevezys este miércoles (18:00 horas) ante el Lietkabelis lituano para mantenerse en las posiciones que dan acceso a los octavos de final de la Eurocopa.

Los del Bages, que acumulan una muy mala racha en la Liga Endesa, con un balance de 0-6, están en un buen momento en la Eurocopa, con tres victorias y dos derrotas, empatados con el segundo clasificado del grupo D.

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Además, también están empatados con el propio Lietkabelis, por lo que una victoria en tierras lituanas podría ser muy importante para tener más cerca la clasificación a los octavos, a falta de disputar toda la segunda vuelta de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Diego Ocampo llega a este partido después de caer el pasado fin de semana en la pista del Kosner Baskonia por un contundente 106-83. Sin embargo, en el último duelo europeo, fueron capaces de ganar en la pista del Balkan búlgaro por 65-76.

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Para el duelo ante el Lietkabelis, el técnico gallego tendrá las bajas confirmadas del base Rafa Villar y el ala-pívot Timmy Allen.

Quien sí podrá jugar es el reciente fichaje, el ala-pívot Luka Scuka, que ya fue inscrito correctamente en la competición y estará a disposición de Ocampo para jugar los minutos que sean necesarios.

En referencia al conjunto báltico, cuentan con una plantilla muy experimentada, con algunos jugadores con experiencia en la Liga Endesa, como el base Ognjen Jaramaz o el ala-pívot Bandja Sy.

En la previa del partido habló el técnico asistente Lluís Riera, quien analizó cómo está el equipo. "Estamos preocupados y tocados por la imagen que dimos en Vitoria. Necesitamos mejorar en defensa para poder competir", avisó. EFE

jvs/vmc/og

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