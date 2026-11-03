El Kids&Us Manresa, a dar un golpe encima de la mesa en Lituania

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Manresa (Barcelona), 3 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa quiere dar un golpe encima de la mesa en Panevezys este miércoles (18:00 horas) ante el Lietkabelis lituano para mantenerse en las posiciones que dan acceso a los octavos de final de la Eurocopa.

Los del Bages, que acumulan una muy mala racha en la Liga Endesa, con un balance de 0-6, están en un buen momento en la Eurocopa, con tres victorias y dos derrotas, empatados con el segundo clasificado del grupo D.

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Además, también están empatados con el propio Lietkabelis, por lo que una victoria en tierras lituanas podría ser muy importante para tener más cerca la clasificación a los octavos, a falta de disputar toda la segunda vuelta de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Diego Ocampo llega a este partido después de caer el pasado fin de semana en la pista del Kosner Baskonia por un contundente 106-83. Sin embargo, en el último duelo europeo, fueron capaces de ganar en la pista del Balkan búlgaro por 65-76.

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Para el duelo ante el Lietkabelis, el técnico gallego tendrá las bajas confirmadas del base Rafa Villar y el ala-pívot Timmy Allen.

Quien sí podrá jugar es el reciente fichaje, el ala-pívot Luka Scuka, que ya fue inscrito correctamente en la competición y estará a disposición de Ocampo para jugar los minutos que sean necesarios.

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En referencia al conjunto báltico, cuentan con una plantilla muy experimentada, con algunos jugadores con experiencia en la Liga Endesa, como el base Ognjen Jaramaz o el ala-pívot Bandja Sy.

En la previa del partido habló el técnico asistente Lluís Riera, quien analizó cómo está el equipo. "Estamos preocupados y tocados por la imagen que dimos en Vitoria. Necesitamos mejorar en defensa para poder competir", avisó. EFE

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