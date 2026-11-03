El Govern reivindica la "honestidad y honorabilidad" de Rivas, exjefe de gabinete de Illa

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El Govern catalán ha reivindicado la "honestidad y honorabilidad" de Eduard Rivas, quien ha cesado este mismo martes como jefe de gabinete del presidente, Salvador Illa, y está siendo investigado en el marco de un proceso sobre contratos municipales mientras fue alcalde de Esparreguera (Barcelona).

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, ha remarcado los "valores" que han guiado la carrera política de Rivas, quien "seguirá trabajando en el proyecto socialista" pese a haber dimitido como jefe de gabinete.

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Ha afirmado que Illa ha compartido en la reunión semanal de este martes su "agradecimiento" a la labor llevada a cabo por Rivas durante estos más de dos años como jefe de gabinete.

Paneque ha subrayado que Rivas deja el cargo por "decisión propia" y ha afirmado que no le corresponde al Govern justificar por qué razón ha dimitido ahora, cuando se ha levantado el secreto de sumario de la investigación judicial que le afecta, y no en el momento en que supo que se le investigaba, en abril de este año.

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La investigación de la que es objeto Rivas se focaliza, en concreto, en la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), una entidad ubicada en Esparreguera de la que fue patrón junto con cuatro alcaldes más de la comarca.

El pasado jueves, 29 de octubre, comunicaron a Rivas que se había levantado el secreto de sumario y, al día siguiente, presentó su renuncia como jefe de gabinete del presidente catalán, según lo que ha comunicado él mismo. EFE

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