El Gobierno defiende el derecho a huelga y pide no usar el dolor de las víctimas

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Madrid, 3 nov (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes que el derecho a huelga es fundamental y ha pedido que no se "utilice políticamente el dolor de las victimas".

Cuestionada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes ha pedido a los sindicatos reconsiderar la huelga general del 11 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Saiz ha recordado que el derecho de los trabajadores a la huelga es un derecho fundamental que hay que respetar.

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"También pido que no se utilice políticamente el dolor de las víctimas", ha dicho la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En un encuentro informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha dicho esta mañana que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, pero sí "el sentido de la oportunidad" y en este momento esa huelga es "manifiestamente inoportuna".

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"Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que antes era "un profundo error de concepto", pero 69 muertos después "es un grave error".

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han defendido la importancia de mantener una huelga que también busca defender la inversión en servicios públicos. EFE

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