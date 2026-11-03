El Castellón llora por De Miguel: “Tenemos el corazón roto, siempre uno de los nuestros”

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Castellón, 3 nov (EFE).- El Castellón mostró este martes su consternación por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, quien vistió la camiseta albinegra durante dos temporadas y media y dejó el club en el verano de 2025.

En un comunicado, el club despidió al jugador "con el corazón roto y sin consuelo posible" y aseguró que no olvidará su paso por la entidad. “Siempre serás uno de los nuestros”, aseguró.

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“Nos unimos con todo nuestro cariño al dolor de su familia y sus seres queridos, a quienes abrazamos en estos momentos tan terribles y trasladamos nuestro más sincero pésame. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta", lamentó el club.

El Castellón recordó que De Miguel "defendió" con "orgullo" su camiseta. "Celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará, afirmó el club, que dijo compartir la pena con el Tenerife y su afición.

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De Miguel jugó entre enero de 2023 y junio de 2025 en el Castellón y fue pieza clave del ascenso a Segunda división. Como 'orellut' jugó 88 partidos en los que anotó 25 goles. EFE

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