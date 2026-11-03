El Barcelona transmite su "apoyo y ánimo" a la familia y amigos de Jesús de Miguel

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El FC Barcelona lamentó este martes la "trágica noticia" del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y envió su "apoyo y ánimo" a la familia y amigos del jugador en "estos momentos tan difíciles".

"Desde el FC Barcelona, lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles", publicó el club catalán en sus redes sociales.

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El jugador, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. EFE