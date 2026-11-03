Espana agencias

Colau reprocha a Puente generar incertidumbre con el posible cierre por obras de la línea Madrid-Barcelona

30/10/2026 La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de octubre de 2026, Barcelona, Catalunya (España). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
30/10/2026 La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de octubre de 2026, Barcelona, Catalunya (España). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
Guardar

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que aclare este martes en el Congreso qué va a ocurrir con la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y le ha afeado generar debates que producen incertidumbre.

También ha reiterado su petición de que Puente dimita para asumir responsabilidades políticas ante los accidentes de Urda y Adamuz, dejando claro que dicha renuncia no supone señalar culpabilidades, aunque ha reconocido que su situación depende de la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

"Evidentemente nosotros no podemos imponer nada, eso depende del presidente del Gobierno y del PSOE, que es la fuerza mayoritaria (...) No se trata ahora de ir señalando culpables, pero efectivamente cuando se han producido no uno, sino dos accidentes muy graves en menos de un año en el mismo tramo de alta velocidad, si creemos que es bueno y positivo para empezar a reconstruir esa confianza (...) creemos que es positivo que se asuman responsabilidades también políticas, que no tiene que ver con culpabilidades, pero sí con responsabilidades políticas", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Colau, quien ha señalado que sigue viajando en tren tras el siniestro de Urda, ha argumentado que es "sano en una democracia" mandar un mensaje de "empatía y humanidad" de que se asumen responsabilidades políticas en la figura del ministro tras esta tragedia.

PUBLICIDAD

NO SE PUEDE LANZAR LA OPCIÓN DE CIERRE DEL AVE EN MEDIO DEL "SHOCK"

Asimismo, ha reprochado a Puente haber lanzado a debate la opción de cerrar la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras que se ejecutan obras de remodelación, que ya se programaron el año pasado.

Es más, ha exhortado al ministro que durante su comparecencia en el Congreso dé explicaciones de por qué lanzó esta posibilidad en medio de la "confusión y del dolor" tras el accidente de Urda, en vez de lanzar mensajes de "tranquilidad y confianza".

No obstante, la candidata de Frente Amplio ha manifestado que Puente ha generado más incertidumbre de forma "poco prudente", dado que si "realmente hubiera algún motivo técnico por el que interrumpir inmediatamente una línea" no se dejaría a debate, sino que "se haría y punto". "Por favor, que se haga con rigor técnico", ha demandado Colau para volver a reprochar a Puente que lance esta cuestión en medio del "shock" por el accidente de Urda.

Aparte, ha apostillado que es necesario garantizar la movilidad de Andalucía, dado que ahora su conexión de AVE está interrumpida, y ha reclamado que se trabaje con celeridad en un plan de transporte que evite que esta comunidad "quede aislada del resto del país".

PACTO DE ESTADO

Por otro lado, Colau ha ofrecido de nuevo un Pacto de Estado en materia ferroviaria, que saque la gestión de este transporte de la "lucha partidista" y definir entre todos un modelo de futuro con soluciones para este transporte, garantizando la inversión necesaria en mantenimiento.

Su propuesta, ha relatado, consiste en articular un "gran operador público", uniendo Renfe y Adif, para "cohesionar, tener menos protocolos y para dar la máxima eficiencia" al sistema ferroviario, que es una infraestructura crítica.

También ha planteado que se tiene que "revertir algunas externalizaciones" y "reforzar el liderazgo público" en este transporte, dado que dejar el mantenimiento en una cadena de subcontratas "claramente parecería que no está dando buenos resultados", como así se le ha transmitido los representantes de maquinistas y de empleados del sector.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Chakriwat, el hijo desterrado del rey de Taiklandia, permanece en la UCI tras descubrirle diez tumores en el cerebro

El médico, que parede neurofibromatosis de tipo II, fue operado durante seis horas el pasado 27 de octubre

Chakriwat, el hijo desterrado del rey de Taiklandia, permanece en la UCI tras descubrirle diez tumores en el cerebro

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El club ha confirmado en X esta dramática noticia. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, relata

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

Así lo reflejan los resultados de Sondaxe, que sitúan a los populares en el 29,2% de los votos frente al 26,9% del PSOE, en un sondeo cerrado el 28 de octubre, el mismo día de la tragedia de Urda

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

La policía desaloja la acampada de Sol y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos y acusaciones de agresiones pese a que Delegación defiende una actuación “sin violencia”

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Nuevo examen a Óscar Puente en el Congreso sobre la segunda tragedia ferroviaria en 10 meses: el hemiciclo pedirá su dimisión y en el PSOE anticipan la actitud “dura” de los socios

ECONOMÍA

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí”

DEPORTES

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono