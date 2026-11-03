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'Chapapote', una película de Sánchez Arévalo en clave de comedia en torno al Prestige

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Madrid, 3 nov (EFE).- El director Daniel Sánchez Arévalo ('Colisión', 'Rondallas') ha comenzado el rodaje de 'Chapapote', una película en clave de comedia protagonizada por Tamar Novas ('Mar Adentro', 'Clanes') sobre un pueblo 'perjudicado' al no llegarle el vertido del petrolero Prestige, ha anunciado Netflix este martes.

Producida por Bambú Producciones, completan el reparto Carlos Blanco ('El caso Asunta', 'Antidisturbios'), María Vázquez ('Matria', 'Rondallas'), Alexandra Jiménez ('En nombre de otro', 'Gracias, equipo'), Irene Arcos ('El embarcadero', 'Machos Alfa') y Fer Fraga ('El crimen de Pazos), con la colaboración especial de Antonio Durán ‘Morris’ ('Fariña', 'Animal').

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En el argumento que se ha compartido en un comunicado se retrocede a 2002, cuando el petrolero Prestige se partió en dos frente a las costas gallegas y una marea negra cubrió sus playas.

Todas menos una: la del pequeño pueblo de Agarimo. Lo que debería ser una gran noticia para sus habitantes acaba convirtiéndose en un problema. Aunque el chapapote no ha llegado, tampoco pueden salir a faenar, ni reciben ayudas, ni llegan los miles de voluntarios que están llenando los pueblos vecinos.

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Con los negocios vacíos y el futuro cada vez más negro, a los habitantes de Agarimo se les ocurre una idea tan disparatada como desesperada: si el chapapote no llega a su playa, quizás tengan que traerlo ellos mismos.

Escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, la película parte de una idea original de Ramón Campos ('Rondallas', 'Colisión', 'El caso Asunta'), quien también ejerce como productor ejecutivo. EFE

(foto)

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