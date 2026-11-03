Castilla-La Mancha mantendrá el Plan de Emergencia hasta el fin de los trabajos en Urda

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Toledo, 3 nov (EFE).- El Gobierno regional mantendrá activo el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia -situación operativa 1- para la provincia de Toledo, puesto en marcha por el accidente ferroviario de Urda, hasta que la Guardia Civil concluya su trabajo de búsqueda y localización de restos en la zona cero.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, donde este martes ha informado al Consejo de Gobierno de la evolución de la situación tras la colisión de dos trenes el pasado miércoles en Urda, que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos.

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Ruiz Molina ha incidido en que se han movilizado alrededor de 1.400 efectivos y se ha mostrado "muy orgulloso" de la labor realizada por los diferentes grupos de intervención, a la vez que ha explicado que "la mayor dificultad" ha estado en coordinar "la ingente cantidad de medios" de otras comunidades autónomas que se han puesto a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha.

De igual modo, ha puesto en valor la solidaridad de la ciudadanía castellanomanchega, que está "al pie del cañón cuando se la necesita", ha dicho, como demuestran las aproximadamente 7.000 donaciones de sangre que se han realizado hasta la fecha. EFE

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