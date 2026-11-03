Espana agencias

Ángel Haro: "La temporada es excepcional, tanto en Liga como en 'Champions'"

Guardar

Sevilla, 3 nov (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, se felicitó este martes por la "temporada excepcional, tanto en Liga como en 'Champions'", del equipo verdiblanco, pero quiso mostrar "prudencia" en la víspera de visitar al Borussia Dortmund, "uno de los mejores equipos de Europa".

Haro destacó, en declaraciones antes de tomar el avión en San Pablo con rumbo a Alemania, que el Borussia "está en el top 10 de los parámetros de la UEFA, que en los últimos 20 años ha sido campeón de la 'Champions', semifinalista o finalista hace sólo dos temporadas".

PUBLICIDAD

El dirigente bético cree que el Signal Iduna Park es un "emplazamiento ideal" para que viaje la afición, por lo que se alegra "muchísimo por esos béticos que siempre han acompañado al Betis y han ido a campos de Segunda y de Tercera", pero que "hoy pueden disfrutar de un campo mítico, con ese muro amarillo".

Haro cree que, pese al pleno de victorias en las tres primeras jornadas, al Betis "todavía" le "hacen falta un par de puntos" para asegurarse la presencia en la siguiente ronda en una temporada que ha tenido un "arranque sobresaliente: el equipo está muy enchufado, pero queda todavía más del 75 % de las competiciones" por disputarse, dijo.

PUBLICIDAD

El mandatario verdiblanco destacó que "tanto el cuerpo técnico como los jugadores están haciendo un gran trabajo" y cree que el chileno Manuel Pellegrini "estaría entre los dos mejores entrenadores de la historia del club" después de "siete años con resultados magníficos".

Ángel Haro aseguró que existe "un trato excelente" entre el técnico y los dirigentes, de modo que "cuando tenga que llegar eso -la posible renovación del contrato que expira el 30 de junio-, llegará y lo se hará como hasta ahora", a través de unas conversaciones "correctas y con el aprecio mutuo" que se profesan.

El presidente del Betis defendió asimismo la labor de su dirección deportiva al resalta el "esfuerzo importante por mantener a los mejores jugadores" sin caer en "el pesimismo levantado en torno al mercado de fichajes", ya que "creía que había una plantilla ideal para poder luchar por los objetivos y se está demostrando que era así". EFE

lhg/cb/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

El empresario gallego encabeza el listado de Forbes por duodécimo año consecutivo, mientras las 100 grandes fortunas del país alcanzan un patrimonio conjunto récord de 300.530 millones, con un incremento del 16,1%

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

La emblemática chocolatería madrileña fundada en 1894 prepara su llegada a la capital hispalense para el mes de diciembre

La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: formado en el CD Leganés y padre de una niña de un año

El jugador madrileño ha fallecido este martes a las 8 de la mañana tras la temible entrada del portero del FC Andorra

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista fallecido del CD Tenerife: formado en el CD Leganés y padre de una niña de un año

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Según ha podido saber ‘Infobae’, ambos no viajarán al encuentro, al igual que Delcy Rodríguez o Nayib Bukele. El presidente argentino sí que ha confirmado su presencia

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE y Vox sería la fuerza que más crece, según la última encuesta antes del accidente de trenes en Toledo

La policía desaloja la acampada de Sol y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos y acusaciones de agresiones pese a que Delegación defiende una actuación “sin violencia”

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono