Ángel Haro: "La temporada es excepcional, tanto en Liga como en 'Champions'"

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Sevilla, 3 nov (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, se felicitó este martes por la "temporada excepcional, tanto en Liga como en 'Champions'", del equipo verdiblanco, pero quiso mostrar "prudencia" en la víspera de visitar al Borussia Dortmund, "uno de los mejores equipos de Europa".

Haro destacó, en declaraciones antes de tomar el avión en San Pablo con rumbo a Alemania, que el Borussia "está en el top 10 de los parámetros de la UEFA, que en los últimos 20 años ha sido campeón de la 'Champions', semifinalista o finalista hace sólo dos temporadas".

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El dirigente bético cree que el Signal Iduna Park es un "emplazamiento ideal" para que viaje la afición, por lo que se alegra "muchísimo por esos béticos que siempre han acompañado al Betis y han ido a campos de Segunda y de Tercera", pero que "hoy pueden disfrutar de un campo mítico, con ese muro amarillo".

Haro cree que, pese al pleno de victorias en las tres primeras jornadas, al Betis "todavía" le "hacen falta un par de puntos" para asegurarse la presencia en la siguiente ronda en una temporada que ha tenido un "arranque sobresaliente: el equipo está muy enchufado, pero queda todavía más del 75 % de las competiciones" por disputarse, dijo.

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El mandatario verdiblanco destacó que "tanto el cuerpo técnico como los jugadores están haciendo un gran trabajo" y cree que el chileno Manuel Pellegrini "estaría entre los dos mejores entrenadores de la historia del club" después de "siete años con resultados magníficos".

Ángel Haro aseguró que existe "un trato excelente" entre el técnico y los dirigentes, de modo que "cuando tenga que llegar eso -la posible renovación del contrato que expira el 30 de junio-, llegará y lo se hará como hasta ahora", a través de unas conversaciones "correctas y con el aprecio mutuo" que se profesan.

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El presidente del Betis defendió asimismo la labor de su dirección deportiva al resalta el "esfuerzo importante por mantener a los mejores jugadores" sin caer en "el pesimismo levantado en torno al mercado de fichajes", ya que "creía que había una plantilla ideal para poder luchar por los objetivos y se está demostrando que era así". EFE

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