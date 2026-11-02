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Uclés y Aneiros defienden diversidad de la literatura al recibir el Premio Novela Europea

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Santiago de Compostela, 2 nov (EFE).- Los escritores David Uclés y Rosa Aneiros han recibido este lunes el XIX Premio Novela Europea Casino de Santiago, que reconoce ex aequo sus obras 'La península de las casas vacías' (Siruela) y 'A noite das cebolas' (Xerais), respectivamente, en un acto celebrado en la sede de la entidad cultural compostelana en el que han defendido la diversidad de la literatura.

El galardón distingue en esta edición a dos novelas que obtuvieron el respaldo mayoritario de los lectores y del jurado, en una convocatoria que ha tenido como particularidad el reconocimiento, por primera, vez en las diecinueve ediciones del premio, a una obra escrita en gallego, la de Aneiros.

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El acto ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas, y un mensaje de solidaridad con sus familiares y allegados.

El presidente de la Asociación Cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, ha trasladado las condolencias de la entidad y agradecido a los escritores premiados, asistentes y colaboradores que hubiesen permitido posponer la ceremonia.

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Tras un minuto de silencio por las víctimas, Ubaldo Rueda ha destacado la consolidación del Premio Novela Europea como "uno de los proyectos culturales de referencia" del Casino de Santiago y ha defendido su apuesta por una Europa que no esté centrada exclusivamente en la economía, sino también en la cultura.

Precisamente a la cultura se ha referido en su discurso, al recoger el premio, la escritora Rosa Aneiros.

Ha reivindicado la lectura como "un ejercicio de empatía y una forma de acercarse a otras realidades", al considerar que las historias permiten salir de la propia experiencia y mirar el mundo desde otras perspectivas.

"Leer es un placer, más no inocuo ni inocente", ha afirmado, antes de defender que los libros pueden ayudar a comprender mejor la condición humana.

Aneiros ha dedicado buena parte de su intervención a Santiago, ciudad en la que llegó a vivir en 1994 y donde se ha formado personal y profesionalmente, ha trabajado y ha construido buena parte de su trayectoria.

Uclés y Santiago

David Uclés, que ha recibido el premio "muy nervioso", ha explicado en su discurso que, para él, la literatura persigue dos objetivos: trasladar al lector fuera de su vida cotidiana y acercarlo a realidades y territorios que desconoce.

"Quiero que ese instrumento, cuando le llega al lector, lo eleve de su día a día y lo transporte a otro lugar", ha expresado.

Para conseguirlo, ha defendido la necesidad de vivir experiencias y, al mismo tiempo, "aprender a distanciarse de uno mismo" para observar la realidad sin imponer una mirada excesivamente personal.

El escritor ha recordado que, cuando comenzó a escribir con 19 años, llegó a la conclusión de que necesitaba cambiar constantemente de entorno para alimentar su literatura. Así, ha recordado sus "más de 40 mudanzas en menos de veinte años" y, especialmente, la que le trajo a Santiago de Compostela, una ciudad que descubrió cuando tenía 24 y en la que vivió cerca de cuatro años.

Ha evocado así sus primeras impresiones de la capital gallega, desde el olor que percibió al bajar del tren hasta sus paseos y el descubrimiento de sus calles, sus gentes y sus costumbres: "El primer año fue el año más feliz de mi vida", ha llegado a afirmar.

Además, el autor ha destacado que la literatura le ha permitido recorrer Europa y conocer otros países y culturas, una experiencia que considera fundamental: "Cada vez se hace más pequeño el mundo, pero Europa todavía es vasta e inabarcable", ha sostenido.

Uclés ha agradecido el Premio Novela Europea, que ha calificado como "uno de los premios más bonitos" que ha recibido y, por último, ha valorado el poder compartir el premio con Rosa Aneiros, junto con quien ha querido deleitar a los presentes con una lectura conjunta de uno de los poemas gallegos de Lorca. EFE

(foto)

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