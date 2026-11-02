RFEF explica que Aramburu "sí habría tocado el balón pudiendo no ser correcto" el penalti

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Madrid, 2 nov (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol explicó este lunes que, según las conclusiones del informe de Kinexon, empresa responsable del desarrollo del 'Connected Ball', el jugador de la Real Sociedad Jon Aramburu "sí habría tocado en último lugar el balón pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti" sobre el atacante del Athletic Club Nico Williams y que supuso el 2-1 de la victoria bilbaína.

"En una acción del primer tiempo, el árbitro señaló penalti al considerar punible el derribo de un defensor de la Real Sociedad (Jon Aramburu) sobre un atacante del Athletic Club (Nico Williams). La jugada fue revisada desde la sala VOR y, conforme a la visualización disponible en ese momento de la señal proporcionada por el 'Connected Ball', se interpretó que era el jugador del Athletic Club quien tocaba el balón, sin que lo tocase el jugador de la Real Sociedad", explica la RFEF en un comunicado.

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"Al trasladarse posteriormente la métrica a la producción televisiva para mayor transparencia, se corroboró que el contacto del jugador del Athletic Club coincidía con el último pico registrado en la métrica (antes de que hipotéticamente el jugador de la Real Sociedad pudiese haber tocado el balón), sin que apareciese ningún otro con posterioridad, lo que indicaba que el futbolista de la Real Sociedad no había llegado a tocar el balón. No obstante, se apreciaron dos picos anteriores cuya correspondencia con las imágenes no resultaba clara", repasa.

"Ante esta circunstancia, el CTA solicitó a Kinexon un análisis específico de lo sucedido y una explicación detallada de esos dos picos previos al que, a priori, correspondía al último contacto del jugador del Athletic Club", según añade la nota.

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En el "informe emitido" por la compañía "concluye" que "la explicación más probable es un ligero desfase de sincronización de aproximadamente 1–2 fotogramas (20–40 milisegundos, a 50 fotogramas por segundo) entre la señal del balón y el vídeo del VAR".

"En la visualización original, los picos de la señal aparecen ligeramente antes que los contactos físicos correspondientes que se ven en el vídeo. Esto pudo llevar a interpretar que el jugador de la Real Sociedad no tocó el balón, ya que en el momento aparente del contacto no se veía ningún pico adicional. Sin embargo, al resincronizar la señal con el vídeo descontando este desfase, la señal encaja con lo que se ve en pantalla, no solo en esta acción sino también en lo que ocurre antes y después, algo que no sucedía en la visualización original. El pico más destacado coincide entonces con la llegada del jugador de la Real Sociedad al balón", explica.

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"A la vista de las conclusiones del informe, el jugador de la Real sí habría tocado en último lugar el balón pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti. Sin embargo, atendiendo exclusivamente a la información que el árbitro VAR tenía disponible en el momento de la revisión y a la sincronización que mostraba entonces el sistema, la resolución adoptada desde la sala VOR fue la correcta en dicho momento, al no disponer de evidencias que permitiesen modificar la decisión tomada sobre el terreno de juego y, precisamente, contar con una evidencia sólida (la métrica del balón conectado) que permitía aseverar que solo el jugador del Athletic Club había tocado el balón", expresa la Real Federación Española de Fútbol.

El organismo repasa en su comunicado que, "antes del encuentro, el árbitro VAR designado (Carlos del Cerro), que cuenta con una amplia experiencia en el uso de esta tecnología tras haberla utilizado en el pasado Mundial y haber recibido formación específica sobre su funcionamiento (fue el único árbitro VAR español que acudió al Mundial), realizó con el operador de VAR antes del encuentro la sincronización prevista en el protocolo, sin que se detectara incidencia alguna".

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"Asimismo, Mediapro efectuó durante el partido comprobaciones aleatorias de dicha sincronización", añade el organismo.

El CTA, asimismo, "considera igualmente relevante precisar que el Connected Ball funcionó correctamente durante el encuentro. La incidencia detectada se circunscribe al desfase de sincronización descrito entre la señal proporcionada por el balón y el vídeo utilizado por el VAR". EFE

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