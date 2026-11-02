Espana agencias

Jurado declara culpable de homicidio imprudente al acusado del crimen machista de Murcia

Guardar

Murcia, 2 nov (EFE).- El jurado que ha juzgado en Murcia al ciudadano británico acusado de matar a su pareja en diciembre de 2022 en una urbanización de la localidad de Mazarrón lo ha declarado este lunes culpable de un delito de homicidio imprudente por 7 votos a favor y 2 en contra.

Al mismo tiempo lo ha declarado no culpable, por unanimidad, del delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género atribuido por la fiscalía y la acusación particular, ejercida esta en nombre de una hermana de la víctima.

PUBLICIDAD

Para el jurado, lo probado en el juicio ha sido que Michael John C. no mató de forma violenta a su pareja a base de puñetazos y patadas que la fracturaron varias costillas y el esternón, sino que el fallecimiento se produjo al atropellarla de forma accidental en una maniobra de marcha atrás con el coche de ambos.

Al conocerse el veredicto, las acusaciones, que solicitaron en el juicio 25 años de cárcel por asesinato, han pedido para el procesado cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir durante seis años.

PUBLICIDAD

Por su parte, la defensa ha solicitado su puesta en libertad lo antes posible dado que el próximo diciembre cumplirá cuatro años en situación de prisión preventiva. EFE

dv/jsm/fp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El club ha emitido un comunicado en el que ha informado que el jugador se encuentra “estable, dentro de la gravedad”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Un hábito cotidiano que ayuda a reducir la pérdida de calor por las ventanas

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”