Jurado declara culpable de homicidio imprudente al acusado del crimen machista de Murcia

Guardar

Murcia, 2 nov (EFE).- El jurado que ha juzgado en Murcia al ciudadano británico acusado de matar a su pareja en diciembre de 2022 en una urbanización de la localidad de Mazarrón lo ha declarado este lunes culpable de un delito de homicidio imprudente por 7 votos a favor y 2 en contra.

Al mismo tiempo lo ha declarado no culpable, por unanimidad, del delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género atribuido por la fiscalía y la acusación particular, ejercida esta en nombre de una hermana de la víctima.

PUBLICIDAD

Para el jurado, lo probado en el juicio ha sido que Michael John C. no mató de forma violenta a su pareja a base de puñetazos y patadas que la fracturaron varias costillas y el esternón, sino que el fallecimiento se produjo al atropellarla de forma accidental en una maniobra de marcha atrás con el coche de ambos.

Al conocerse el veredicto, las acusaciones, que solicitaron en el juicio 25 años de cárcel por asesinato, han pedido para el procesado cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir durante seis años.

PUBLICIDAD

Por su parte, la defensa ha solicitado su puesta en libertad lo antes posible dado que el próximo diciembre cumplirá cuatro años en situación de prisión preventiva. EFE

dv/jsm/fp