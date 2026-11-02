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Jodar estrena top diez fulminando a Tabilo

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(Actualiza con más detalles y declaraciones de Jodar)

París, 2 nov (EFE).- El español Rafael Jodar, en su primer partido tras haber ingresado en el top diez de la clasificación mundial, fulminó este lunes en el Masters 1.000 de París al chileno Alejandro Tabilo, por 6-2 y 6-3, su verdugo en el pasado torneo de Indian Wells.

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Jodar, de 20 años, se medirá en la siguiente ronda contra el noruego Casper Ruud, que derrotó al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 y 6-2. El español venció al escandinavo en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái hace dos semanas.

Con esta victoria, el español afianza sus opciones de acabar entre los ocho mejores del 'ranking' y ganarse así un puesto en las Finales ATP de Turín (Italia), para las que todavía restan tres plazas a repartir.

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Jodar es actualmente noveno de esa clasificación, en la que solo le separan cuatro puntos del estadounidense Frances Tiafoe. Más ventaja tienen el francés Athur Fils y el italiano Flavio Cobolli.

Bajo el techo del Arena de la Defense, de París, en su primer partido en el último Masters 1.000 del año, Jodar firmó su triunfo número 20 en torneos 'indoor', la mayoría de ellos conseguidos en 'Challengers' en la temporada 2025, antes de su espectacular ingreso en el circuito ATP este año.

El reciente finalista del torneo de Shanghái, donde cayó contra su compatriota Alejandro Davidovich, ya había ganado esta temporada en la Copa Laver y en Basilea, precisamente ante Tabilo.

"Son condiciones totalmente diferentes, te obliga a estar más concentrado porque la bola va mucho más rápido. Tienes que estar preparado para que el saque y el resto sean importantes", aseguró el madrileño.

"Yo siempre tengo la misma mentalidad, intentar imponer mi juego, saber qué puntos son importantes y luchar hasta el final", señaló.

Sobre la posibilidad de clasificarse para la Finales ATP, Jodar dijo que "sería una gran recompensa", pero añadió que en caso de no conseguirlo, no empañaría su gran temporada.

"Voy a intentar sumar el máximo posible de puntos, pero no voy a pensar mucho en eso", aseguró el tenista español, que recordó que también le queda la Copa Davis para cerrar su temporada: "Siempre es un aliciente representar a su país. Tenemos un gran equipo".

Jodar se mostró muy orgulloso de la temporada que ha completado, en la que se ha convertido en el jugador de la historia que más rápido ha ingresado en el top diez, un impresionante ascenso desde el puesto 168 en el que comenzó la campaña.

"De lo que más orgulloso me siento esta primera temporada es de haber podido competir en los escenarios más importantes del tenis. Cuando regrese la próxima temporada ya sabré a lo que me voy a enfrentar y eso es importante para mi", destacó.

Estar entre los diez mejores es "una etapa dentro de un proceso", dijo el jugador español, pero recordó que todavía hay mucho camino por delante.

"Lo considero un paso más en el largo camino que supone mi carrera. No significa que necesariamente vaya a ser mejor que ahora, solo quiere decir que he tenido una buena temporada. La próxima temporada tendré que seguir esforzándome al máximo para tener resultados y jugar muchos partidos", indicó.

Jodar aseguró que desde que afrontó los primeros Masters 1.000 del año sintió que podía estar entre los mejores: "Sentí que podía rivalizar con los mejores. Fue en los primeros cinco meses del año, me hizo ver qué podía mejorar y que tienes que afrontar algunos torneos sin estar al cien por cien". EFE

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