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El Real Betis envía "todo el apoyo del mundo" a su antiguo jugador y entrenador Pepe Mel

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Sevilla, 2 nov (EFE).- El Real Betis envió este martes "todo el apoyo del mundo" a su antiguo jugador y entrenador Pepe Mel, quien sufrió este pasado domingo un ictus del que fue operado "con éxito", según fuentes del club verdiblanco, en un hospital de Sevilla, ciudad donde reside.

"Desde el Real Betis mandamos todo el apoyo del mundo para Pepe Mel, al que le deseamos una pronta recuperación. Estamos contigo, Pepe", indicó en su cuenta de la red social X, junto con una imagen de Mel señalando su azulejo en la galería de entrenadores y jugadores históricos de la entidad bética en el estadio Benito Villamarín.

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El exfutbolista y técnico madrileño se encuentra ingresado en la UCI de un hospital sevillano a la espera de su evolución, después de que el domingo sufriera un accidente vascular cerebral del que fue intervenido. Dirigió al Betis en dos etapas, primero desde julio de 2010 hasta diciembre de 2013 y, posteriormente, entre diciembre de 2014 y enero de 2016.

Pepe Mel, de 63 años, está actualmente sin equipo tras haber entrenado, entre otros, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga o Almería. EFE

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