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Dieciocho heridos en un accidente en la A-2 con un camión y otros 10 vehículos implicados

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Barcelona, 2 nov (EFE).- Dieciocho personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas una grave, en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la A-2, en el término municipal de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en el que se han visto implicados diez vehículos y un camión que transportaba una viga de grandes dimensiones.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente se ha producido poco antes de las 19:30 horas y los Bomberos de la Generalitat, que han desplazado nueve dotaciones al lugar del suceso, han tenido que excarcelar a cinco personas que habían quedado atrapadas en uno de los vehículos.

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El camión que transportaba la viga ha quedado cruzado en la vía por causas que se están investigando y ha causado la colisión en cadena de otros diez vehículos: ocho furgonetas y dos turismos.

Uno de los turismos implicados ha quedado encastrado bajo el remolque que transportaba la viga de grandes dimensiones y sus cinco ocupantes, entre ellos la persona herida de gravedad, han tenido que ser excarcelados por los Bomberos.

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Nueve unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han acudido también al lugar del accidente y han atendido a 18 personas heridas, una de ellas grave, cuatro menos graves y trece leves.

El herido grave y los menos graves han sido trasladados al Hospital Universitario de Bellvitge, al Hospital de Sant Boi y al Hospital Moisès Broggi, mientras ocho de los heridos leves han sido trasladados a diferentes CUAPS y otros cinco no han requerido traslado hospitalario.

Como consecuencia del accidente solo permanece abierto un carril abierto de la A-2 en Sant Andreu de la Barca en dirección a Barcelona. EFE

(vídeo)

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