Cañadas (Vox) seguirá defendiendo la presunción de inocencia de Bestard y el PP dice que "hay que esperar"

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La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha defendido la presunción de inocencia de su compañero de partido y vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, tras la querella presentada por la Fiscalía por un supuesto uso indebido de los coches oficiales, mientras que el PP ha abogado por esperar a que acabe el procedimiento judicial.

"Vamos a esperar a que haya un juicio, si es que lo hay, y a que se dirima todo en los tribunales", ha afirmado Cañadas este lunes en una rueda de prensa en el Parlament tras ser preguntada por el caso.

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Igualmente, ha reprochado a los partidos de la izquierda sus críticas contra Bestard, al considerar que "solo piden dimisiones cuando pasa algo en el PP o en Vox". "La Fiscalía ya sabemos de quien depende", ha dicho.

Cañadas ha sostenido que el vicepresidente segundo del Consell lleva soportando "un acoso y derribo continuo durante estos meses". "Lo voy a seguir defendiendo", ha insistido.

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De su lado, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha sostenido que su grupo "respeta los tiempos judiciales" y ha abogado por esperar a que acabe el procedimiento y que los tribunales dicten la sentencia que consideren.

"Como ha dicho el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, una vez se tenga la sentencia, el gobierno insular actuará en consecuencia y contundencia", ha afirmado, agregando que "hay que esperar".

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En referencia a las críticas del PSIB tanto por el caso de Bestard como por el juicio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por un presunto delito de odio, la 'popular' ha insistido en mostrar "máximo respeto a la justicia".