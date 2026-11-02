Espana agencias

Ana Duato recibe el Premio de Honor del South de Cádiz: "Esta profesión no tiene edad"

Guardar

Cádiz, 2 nov (EFE).- Ana Duato ha recibido este lunes el Premio de Honor de la cuarta edición del South International Series Festival, que comparte con Álvaro Morte y Ronan Bennett, y ha reivindicado la ilusión y la resistencia como claves de una trayectoria de cuatro décadas. "Esta profesión no tiene edad", ha afirmado la actriz al dedicar el reconocimiento a quienes comienzan su carrera artística.

Duato, que suma 40 años de carrera en el mundo de la interpretación, ha agradecido a la organización del certamen y a su director, Carles Montiel, el reconocimiento, que inicialmente pensó que estaba relacionado con su personaje de Mercedes Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'. "Cuando me dijo que no, que era mi carrera, guau", ha explicado la actriz, que ha reconocido que el premio le ha llevado a echar la vista atrás y recordar sus comienzos.

PUBLICIDAD

"Esta profesión no es solo una profesión, es una vida", ha señalado Duato, que ha definido la interpretación como una actividad "muy maravillosa, bella y gratificante", pero también como "una carrera de fondo" en la que es necesario mantener una lucha constante con el trabajo, con uno mismo y con el aprendizaje.

Durante su intervención, Duato también ha recordado las dificultades de los primeros años, marcados por los castings, los rechazos y la incertidumbre laboral, hasta el punto de plantearse trabajar en otro sector y formarse en cocina. Sin embargo, ha explicado que nunca perdió la esperanza y que posteriormente llegaron nuevas oportunidades profesionales.

PUBLICIDAD

Un recorrido en el que ha situado como uno de los momentos fundamentales su incorporación a 'Cuéntame cómo pasó', serie en la que interpretó durante más de dos décadas a Mercedes Alcántara. "Ha sido el regalo de mi vida", ha asegurado sobre un personaje que, según ha explicado, le permitió interpretar numerosos registros y aprender de las mujeres en las que se inspiró para construirlo.

"Mercedes ha sido una mujer que no solo me ha enseñado profesionalmente a ser actriz, a tener registros, a emocionar, a llorar y a reír. Me ha enseñado a vivir", ha afirmado Duato, que ha destacado la influencia personal y profesional de un papel que sigue echando de menos.

La intérprete también ha querido agradecer el respaldo de los espectadores durante todos estos años y ha subrayado que uno de los aspectos más importantes de su carrera ha sido sentirse cerca del público y poder conectar con él a través de sus personajes.

Por su parte, el director del festival, Carles Montiel, ha destacado que el galardón reconoce una trayectoria que va mucho más allá del personaje de Mercedes Alcántara. "Mercedes es un capítulo extraordinario de su carrera. Un capítulo enorme. Pero no es el libro entero", ha señalado. EFE

fjs/fp

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El club ha emitido un comunicado en el que ha informado que el jugador se encuentra “estable, dentro de la gravedad”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Un hábito cotidiano que ayuda a reducir la pérdida de calor por las ventanas

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”