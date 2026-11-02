Ana Duato recibe el Premio de Honor del South de Cádiz: "Esta profesión no tiene edad"

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Cádiz, 2 nov (EFE).- Ana Duato ha recibido este lunes el Premio de Honor de la cuarta edición del South International Series Festival, que comparte con Álvaro Morte y Ronan Bennett, y ha reivindicado la ilusión y la resistencia como claves de una trayectoria de cuatro décadas. "Esta profesión no tiene edad", ha afirmado la actriz al dedicar el reconocimiento a quienes comienzan su carrera artística.

Duato, que suma 40 años de carrera en el mundo de la interpretación, ha agradecido a la organización del certamen y a su director, Carles Montiel, el reconocimiento, que inicialmente pensó que estaba relacionado con su personaje de Mercedes Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'. "Cuando me dijo que no, que era mi carrera, guau", ha explicado la actriz, que ha reconocido que el premio le ha llevado a echar la vista atrás y recordar sus comienzos.

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"Esta profesión no es solo una profesión, es una vida", ha señalado Duato, que ha definido la interpretación como una actividad "muy maravillosa, bella y gratificante", pero también como "una carrera de fondo" en la que es necesario mantener una lucha constante con el trabajo, con uno mismo y con el aprendizaje.

Durante su intervención, Duato también ha recordado las dificultades de los primeros años, marcados por los castings, los rechazos y la incertidumbre laboral, hasta el punto de plantearse trabajar en otro sector y formarse en cocina. Sin embargo, ha explicado que nunca perdió la esperanza y que posteriormente llegaron nuevas oportunidades profesionales.

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Un recorrido en el que ha situado como uno de los momentos fundamentales su incorporación a 'Cuéntame cómo pasó', serie en la que interpretó durante más de dos décadas a Mercedes Alcántara. "Ha sido el regalo de mi vida", ha asegurado sobre un personaje que, según ha explicado, le permitió interpretar numerosos registros y aprender de las mujeres en las que se inspiró para construirlo.

"Mercedes ha sido una mujer que no solo me ha enseñado profesionalmente a ser actriz, a tener registros, a emocionar, a llorar y a reír. Me ha enseñado a vivir", ha afirmado Duato, que ha destacado la influencia personal y profesional de un papel que sigue echando de menos.

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La intérprete también ha querido agradecer el respaldo de los espectadores durante todos estos años y ha subrayado que uno de los aspectos más importantes de su carrera ha sido sentirse cerca del público y poder conectar con él a través de sus personajes.

Por su parte, el director del festival, Carles Montiel, ha destacado que el galardón reconoce una trayectoria que va mucho más allá del personaje de Mercedes Alcántara. "Mercedes es un capítulo extraordinario de su carrera. Un capítulo enorme. Pero no es el libro entero", ha señalado. EFE

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fjs/fp

(foto)