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Lozano vuelve con gol, Galaxy arrasa y Cincinnati regresa a los 'playoffs'

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Chicago (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El mexicano Hirving Lozano volvió este sábado a marcar después de dos meses en la goleada de Los Angeles Galaxy por 4-1 sobre el Austin FC, en una jornada de la MLS en la que el Cincinnati se clasificó para los 'playoffs', Columbus prolongó su reacción y Charlotte arrolló al Orlando City.

Lozano marcó en el minuto 38, asistido por Marco Reus, después de que Joao Klauss abriera el marcador en el diez. El mexicano sumó su segundo gol con el Galaxy, al que llegó en agosto tras anotar once con San Diego FC el curso pasado.

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Robert Taylor sustituyó a Lozano tras el descanso y marcó el tercero en el minuto 48. Ervin Torres recortó distancias en el 54, pero el español Sergi Roberto sentenció en el 66.

La victoria dejó al Galaxy séptimo de la Conferencia Oeste con 44 puntos y un partido pendiente, ante Real Salt Lake.

Cincinnati aseguró su quinta participación consecutiva en los 'playoffs' al vencer por 1-0 a Philadelphia Union. Ayoub Jabbari entró en el minuto 64 por Tom Barlow y marcó el único gol en el 70. El conjunto de Ohio alcanzó los 46 puntos y ocupa el séptimo puesto del Este a falta de una jornada.

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El Columbus Crew encadenó su quinta victoria al derrotar por 3-0 a DC United. Sean Zawadzki abrió el marcador en el minuto 16 y Anass Zaroury amplió la ventaja en el 41, ambos asistidos por Dylan Chambost. Un autogol de Kimito Nono en el 60 completó el triunfo.

El Crew, colista del Este en agosto, acumula siete triunfos en sus últimos ocho partidos ligueros. Con 44 puntos, superó a Orlando y se situó octavo, todavía en la lucha por la clasificación.

Charlotte goleó por 4-0 a Orlando con tantos de Henry Kessler en el minuto seis, Allan Saint-Maximin en el 49, Abdoulaye Doucouré en el 84 y Rodolfo Aloko en el cuarto minuto del tiempo añadido. Saint-Maximin también falló un penalti en el 84.

El Saint Louis se hunde

San Diego se impuso por 1-0 al Saint Louis City con un gol de Anders Dreyer en el minuto 39, asistido por Alejandro Alvarado. El conjunto local encadenó su cuarta derrota liguera después de igualar este año el récord de la MLS con 19 partidos invicto.

Pese al bajón, el Saint Louis celebró el pasado 21 de octubre su primer título, la Copa US Open, al derrotar a Columbus en la tanda de penaltis.

El San Jose Earthquakes venció por 2-1 al Real Salt Lake y se colocó tercero del Oeste con 52 puntos. Ousseni Bouda abrió el marcador en el minuto dos y Benjamin Kikanovic amplió la ventaja en el 17.

En Nueva York, el mexicano Daniel Ríos rescató un empate para el Montreal ante el New York City (1-1) con un gol en el 92. El delantero, que había ingresado en el 86, sumó su séptimo tanto en la MLS con el conjunto canadiense, colista del Este con 26 puntos.

El New York City, que se había adelantado con un gol de Andrés Perea en el minuto 41, se quedó sin opciones de alcanzar los 'playoffs'. Tiene 39 puntos y solo puede llegar a 42, uno menos que Orlando, noveno. EFE

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