Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:
.1.
PUBLICIDAD
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
.4.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
+
.6.
Lando Norris
GBR
McLaren
.7.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
.8.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
.9.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
+
10.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
12.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
13.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
14.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
17.
Alexander Albon
THA
Williams
18.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
19.
Ryo Hirakawa
JPN
Haas
20.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
21.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
22.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
+ Pierden una plaza, penalizados por su incidente durante el segundo libre del viernes. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD