Feijóo: "No se puede ser presidente de España sin entender Catalunya"

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Madrid, 1 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia su proyecto territorial ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aseverando que "no se puede ser presidente de España sin entender Catalunya"

Durante la conversación, mantenida tras la conmoción de los recientes accidentes de transporte, el dirigente popular ha diagnosticado un deterioro general de los servicios públicos: "España está en fallo sistémico. La gestión se ha suplido por la propaganda".

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Feijóo propone un cambio en la conectividad territorial: "Quiero una España más radial y menos centralista. La periferia no está unida".

En clave catalana, el candidato ha señalado que Pedro Sánchez "ha decepcionado a los catalanes que confiaron en él. Le votaron, pero él no les ha correspondido". Con el objetivo de fiscalizar los compromisos del Estado, ha anunciado: "Vendré a Catalunya cada tres meses a dar cuenta de la ejecución de las obras públicas".

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Paralelamente, ha sembrado dudas sobre el traspaso ferroviario al sostener: "No sé si a Catalunya le interesa asumir un servicio tan deficitario como Rodalies".

En materia institucional, el líder del PP ha garantizado la reversión de las medidas de gracia concedidas a los dirigentes del procés: "Voy a derogar la ley de Amnistía aunque no tenga ningún efecto jurídico concreto".

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Asimismo, ha cargado contra la estrategia parlamentaria del independentismo, denunciando que "Sánchez se ha aprovechado de Junts para consolidar al PSC en Catalunya", al tiempo que ha alertado sobre el mapa vasco: "Hay tres maneras de votar a Bildu: una, votando al PSOE; otra, a Bildu, y otra, al PNV".

Por último, Feijóo ha descartado tensiones con la formación de Santiago Abascal por la confección de sus listas: "El PP no ha fichado a nadie de Vox. Tener a Cayetana o Albiol no es meterme en su terreno". De este modo, ha insistido en concentrar el voto en el Partido Popular como única opción viable para lograr el cambio político. EFE

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