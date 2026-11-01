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Colapinto: Tenemos que hacer una buena salida, porque el objetivo es sumar puntos

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que este domingo sale duodécimo en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que tienen "que hacer una buena salida" si quieren hacer bueno "el objetivo", que "es sumar puntos para el equipo".

"No estoy súper-contento con el resultado de hoy, ya que pensaba que teníamos más rendimiento y que existía la posibilidad de entrar en la Q3 (la tercera ronda de la calificación)", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que, a pesar de haberse retirado el pasado domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Estados Unidos), sigue siendo duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

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"No me sentí 'súper a gusto' en el coche durante la calificación y fue complicado extraer lo mejor de los neumáticos para completar una vuelta", dijo.

"El comienzo de la vuelta fue bueno y me notaba fuerte, pero, en líneas generales, íbamos perdiendo tiempo según avanzaba la vuelta, sobre todo en el último sector", explicó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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"Ahora nos centraremos en hacer el mejor trabajo posible en la carrera, en la que creo que seremos más competitivos y consistentes", opinó.

"Solemos ser buenos en las salidas y la distancia hasta la primera curva es grande aquí. Así que intentaremos ganar algunas plazas en la primera vuelta; y seguir creciendo a partir de ahí, siendo de nuevo nuestro objetivo el de sumar puntos para el equipo", manifestó Colapinto este sábado tras acabar en duodécima posición la cronometrada principal que tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. EFE

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