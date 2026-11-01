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Abascal: "El crecimiento de Vox es lo que asegura la alternativa"

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Madrid, 1 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en una entrevista este domingo en El Mundo que el avance electoral de su formación es la única vía para propiciar un cambio político el 29 de noviembre, al afirmar que "el crecimiento de Vox es lo que asegura la alternativa" frente a Pedro Sánchez.

Tras el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 víctimas mortales, Abascal ha exigido que "nadie utilice el luto" para frenar el debate público. El dirigente ha denunciado que "el sistema ferroviario del que sentíamos orgullo se ha desplomado de una manera brutal y trágica", y ha calificado de "canallada de la peor especie" reducir el siniestro a un error humano para "exponer al trabajador".

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El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno ha señalado directamente la responsabilidad del Ejecutivo en los últimos sucesos: "Detrás de muchas de las catástrofes que estamos padeciendo hay decisiones políticas. No son inevitables". Por este motivo, ha reclamado "una revisión total de los gastos del Estado y que el dinero vaya a las cosas verdaderamente importantes", priorizando áreas esenciales como la sanidad y la seguridad.

En materia migratoria, Abascal ha advertido de que "Ceuta no puede continuar invadida en diciembre, no puede quedar una persona en Ceuta que no deba estar". Asimismo, ha garantizado la sostenibilidad del sistema público de pensiones frente a las críticas: "Es mentira que las pensiones no se van a pagar si llega Vox. Su verdadero riesgo es la continuidad del Gobierno".

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Por último, el líder de Vox ha descartado negociar carteras antes de acudir a las urnas: "A mí no me va a encontrar nadie hablando de reparto de poderes, de ministerios ni de nada parecido. Lo primero es llegar, levantar las alfombras, enterarse de lo que hay y decírselo exactamente a los españoles". EFE

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