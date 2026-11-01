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68-63. Una estelar Gabby Williams guía a las Valkyries al primer anillo de su historia

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Julia López

Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- Las Golden State Valkyries hicieron historia este sábado en San Francisco al conquistar el primer campeonato en la WNBA tras remontar a las Atlanta Dream (68-63) en el último y séptimo partido de las finales gracias a una actuación memorable de Gabby Williams con 30 puntos, 28 de ellos en la segunda mitad.

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La intensidad defensiva, uno de los grandes argumentos del conjunto de las californianas durante la temporada, frenó a la pívot Angel Reese (apenas 1 punto) y el sueño de las Dream.

Las Valkyries salieron eléctricas a la pista, conscientes de que era el encuentro más importante de su (corta) historia.

Tres tapones de inicio y 8-0 para el equipo violeta encendieron al público local, que llenó un partido más esta temporada en el Balhalla de San Francisco en la noche de Halloween. Una pesadilla para las Dream, que hasta el minuto 4:40 no anotaron su primera canasta.

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Una vez sacudido el susto inicial, las visitantes volvieron a encontrar su vertiginoso ritmo ofensivo para tomar ventaja al comienzo del segundo cuarto (14-19), lo que obligó a la entrenadora Natalie Nakase a parar el duelo en el 6:39.

La estrella Gabby Williams, inédita hasta ese momento, anotó su primera canasta tras una bonita penetración a un minuto del final del cuarto. A la que respondió inmediatamente con un triple sobre la bocina la base formada en UCLA, Jordin Canada, para mantener una ventaja de +6 para las visitantes (24-30).

En la reanudación, Atlanta mantuvo las distancias ante las californianas, que echaron en falta puntos desde el banquillo. “Queda mucho tiempo, relax”, insistió Natalie Nakase a las suyas en un tiempo muerto.

Y en el momento decisivo, apareció la gran estrella. Tres triples consecutivos de la alero Gabby Williams redujo a apenas un punto la diferencia (43-44) y volvió a poner a la Golden State por delante después de 20 minutos con un bonito ‘fade away’, que enloqueció a la grada, puesta en pie.

La final, de infarto haciendo honor a la noche de Halloween, llegó empatada a 57 a poco más de dos minutos para la conclusión, cuando una estelar Williams anotó un triple de 8 metros.

La pívot Kiah Stokes se sumó a la fiesta con una canasta bajo el aro tras un rebote decisivo para dar el primer campeonato a las Valkyries.

Estas finales fueron una montaña rusa de emociones para ambos equipos. En el partido inaugural, las de California pusieron fin a la racha de diez victorias consecutivas de las Dream. Sin embargo, el equipo de Angel Reese consiguió darle la vuelta 1-2 para Atlanta con dos triunfos contundentes.

Cuando todo parecía de cara para Atlanta, el espíritu y el gran trabajo en equipo de las californianas les llevó, primero, a empatar la serie y, después, a recuperar la ventaja 3-2.

En el sexto duelo en apenas trece días, las Dream evitaron que las Valkyries levantasen en título en Atlanta (80-69) y, en el séptimo y último partido de unas inéditas finales, el equipo dirigido por Natalie Nakase culminó una temporada extraordinaria con un anillo inolvidable, apenas dos temporadas después de la creación de la franquicia.

Concluye así la temporada del 30 aniversario de la WNBA.

Mientras que las ‘Dream’ tendrán que seguir soñando con su primer campeonato tras haber perdido las cuatro finales que han disputado (2010, 2011, 2013 y 2026).

- Ficha Técnica:

68 – Valkyries (14+10+21+23): Burton (10), Williams (30), Hayes (11), Charles (4), Stokes (8) -quinteto inicial-, Thornton (3), Zandalasini (2), Gueye (-), Chen (-), Salaun (-), Amihere (-) y Jocyte (-).

63 – Dream (12+18+14+19): Canada (5), Gray (2), Reese (1), Howard (3), Hillmon (3) -quinteto inicial-, Bonner (4), Borlase (8), Koné (-), Okot (-), Paopao (-) y Walker-Kimbrough (-).

Árbitros: Roy Gulbeyan, Tim Greene, Tiara Cruse y Randy Rchardson.

Incidencias: encuentro correspondiente al séptimo partido de las finales de la WNBA en el pabellón Balhalla, también conocido como Chace Center, de San Francisco (Estados Unidos). EFE

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