4-0. Sainz y Veiga se lucen en la goleada del Oporto sobre el Estoril

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Lisboa, 31 oct (EFE).- Los españoles Borja Sainz y Gabri Veiga se lucieron este sábado con el Oporto, al aportar goles y asistencias en la goleada por 4-0 del campeón y líder ante el colista Estoril en la décima jornada de la Liga Portugal.

No hubo que esperar mucho para un gol del Oporto, ya que en el minuto 4 Sainz encontró a Pepê por la derecha, y este centró de inmediato para que el danés Victor Froholdt desviara el balón al fondo de la red.

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El campeón ejerció en la primera parte un dominio arrollador sobre el colista (con un 70 % de posesión y 15 tiros a puerta frente a solo 2), pero los goles solo llegaron tras el descanso, con un protagonismo especial de Borja Sainz y Gabri Veiga.

En el 64', Veiga cedió el balón de tacón a Sainz, y el extremo vasco, con un disparo en arco, amplió la ventaja de los 'dragones'.

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Es el quinto tanto de Borja Sainz en la Liga Portugal, y la segunda jornada consecutiva en la que marca, tras haber sido decisivo en la anterior frente al Gil Vicente (0-1).

A su vez, en el 70', Gabri Veiga vio cómo su disparo era interceptado por el portero del Estoril, Martin Turk, pero el ex de la Real Sociedad y del Sevilla André Silva llegó primero al rebote y firmó el tercer de los blanquiazules.

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La diana del centrocampista gallego llegaría finalmente tres minutos más tarde, cuando, tras recibir un pase de Sainz dentro del área, regateó a un par de defensas rivales y estableció el 4-0 final.

El Oporto suma así su décima victoria en diez jornadas, mientras que el Estoril sigue en la parte baja de la clasificación sin haber conseguido ni un solo triunfo en lo que va de Liga Portugal. EFE

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