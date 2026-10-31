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Varias ciudades se blindan ante posibles disturbios de Blocus, cuyo líder está en prisión

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Madrid, 31 oct (EFE).- Varias ciudades en todo el país, especialmente Madrid, Barcelona y Valencia, se han blindado ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las convocatorias de la plataforma Blocus, cuyo presunto cabecilla en España ha sido detenido y enviado a prisión, sin que hasta primera hora de la noche se hayan producido incidentes relevantes.

Hasta la fecha, las fuerzas de seguridad han detenido a alrededor de una decena de personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje en varias ciudades.

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Los investigadores creen que las detenciones están relacionadas tanto con los disturbios que se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona, como con las movilizaciones, a través de redes sociales, para provocar otros similares este sábado en València.

Entre ellos, destaca el considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, que fue detenido este viernes. Un juzgado de Torrent (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del cabecilla de esta plataforma, una organización de la cual llegó a presentarse como líder en vídeos difundidos en Telegram.

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No es el único miembro de la plataforma que ha sido enviado a la cárcel. Un juzgado de Catarroja (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional para un detenido en la localidad de Alfafar.

Otro de los arrestados este sábado es un joven, de 21 años, considerado el administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones violentas en Barcelona, así como un menor de Blocus Valencia por la distribución de mensajes para entrar en otras aplicaciones y chats.

Asimismo, el férreo dispositivo policial desplegado en el centro de Barcelona por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, que incluye el cierre de estaciones de Metro, ha identificado en la ciudad, hasta las 19:30 horas, unas mil personas y han tramitado 63 actas que corresponden al decomiso de herramientas o utensilios susceptibles de ser empleados en saqueos o para provocar incidentes.

Sobre el terreno, los establecimientos comerciales de varias ciudades españolas, principalmente Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca y San Sebastián, se han blindado ante los nuevos llamamientos de esta plataforma anónima que convoca a jóvenes a protagonizar disturbios y saqueos.

En Madrid, los comercios de la conocida como 'milla de oro' han protegido sus escaparates desde primera hora de este sábado con, incluso, operarios instalando paneles de madera.

Además, algunos establecimientos han adelantado el cierre comercial a las seis o a las tres de la tarde, mientras que otros están a la expectativa de lo que ocurra en las próximas horas. E, incluso, el miedo a Blocus ha llevado a algunos de los acampados en Sol a abandonar la plaza ante la amenaza de disturbios.

En Barcelona, los comercios del centro mantienen su actividad "con normalidad" aunque en el marco de una situación "extraña", definida por el blindaje de los establecimientos y la presencia policial ante la convocatoria de tres acciones de Blocus, que amenazan con recrear lo sucedido el sábado de la pasada semana.

Según el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la ciudad ha vivido una jornada "de tranquilidad" pese a la convocatoria del movimiento Blocus gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad.

Lo ha dicho pasadas las 20.30 horas en una comparecencia desde la jefatura de la Guardia Urbana para valorar las medidas adoptadas ante la nueva convocatoria del movimiento en la capital catalana.

También los comerciantes del centro de Bilbao y San Sebastián han protegido sus escaparates, en un fin de semana en el que hay convocadas en Euskadi una veintena de movilizaciones, de las cuales las celebradas en Bilbao han terminado sin incidentes.

Mientras que el centro de València, que permanece vigilado por un dispositivo policial en prevención de disturbios, ha vivido una tarde sin incidentes reseñables. Con todo, el dispositivo permanecerá activo hasta primeras horas del domingo. EFE

(foto) (vídeo)

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