Vaquero (PNV) reivindica "unas calles sin violencia" en Euskadi ante llamamientos en redes a actos vandálicos

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La portavoz del PNV en el Congreso y candidata por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha reivindicado este sábado "unas calles sin violencia" en Euskadi y ha realizado una apelación a "la tranquilidad y a la responsabilidad" ante llamamientos en redes sociales a cometer actos vandálicos por parte del denominado movimiento 'Blocus' con motivo de la celebración de 'Halloween'. De esta forma, ha pedido que haya una 'Gau Beltza' pacífica, en la que no se use "la kale borroka", y ha emplazado a la ciudadanía y a todos los partidos políticos a que condenen de forma "contundente" las acciones violentas.

Vaquero, en un acto de su partido junto al Náutico de San Sebastián, ha realizado un emplazamiento "a la tranquilidad y a la responsabilidad ante convocatorias en redes sociales para cometer actos vandálicos en las calles de Euskadi". "Manifestarse pacíficamente es legítimo, pero lo que no es legítimo es usar la violencia. Ante el vandalismo, nuestra mayor condena", ha afirmado.

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También ha reclamado que "no se use la violencia al final de las manifestaciones tal como ocurrió" el pasado lunes en Bilbao tras protestas contra un acto del agitador Vito Quiles, que no se celebró, y ha considerado que el tema de la seguridad es un tema que hay que abordar "sin populismo y sin demagogia".

"Seguridad significa convivencia, caminar libremente por las calles, disfrutar de las fiestas y, por lo tanto, queremos es que no haya una 'Gau Beltza' con provocaciones, con actos vandálicos. Queremos una 'Gau Beltza', unas fiestas pacíficas", ha insistido.

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CONDENA DE LA VIOLENCIA

Según ha destacado, el PNV "no entiende que se construya nada, ni la construcción nacional en base a la violencia". "Por lo tanto, queremos unas calles libres de violencia y hacemos un llamamiento, tanto a la ciudadanía como al resto de partidos políticos, para que se condene de manera contundente el uso de la violencia, que no demos un paso atrás y que apostemos por la convivencia", ha apelado.

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De esta forma, ha reiterado que esta 'Gau Beltza' "sea una fiesta pacífica, un motivo de celebración y no un acto para usar la kale borroka" porque "lo ocurrido en Bilbao no se puede volver a repetir". "Tras una manifestación pacífica, no se puede usar, como hicieron algunos jóvenes al final de la manifestación, la lucha contra el fascismo utilizando la violencia, porque es luchar contra el fascismo con más fascismo", ha insistido.

ELECCIONES GENERALES

Maribel Vaquero ha señalado que no puede haber violencia por "muy legítima que sea" una manifestación. "Desde el PNV tenemos claro que, tras el 29 de noviembre, que van a ser unas elecciones muy polarizadas, habrá que hablar también de muchos temas, de la vivienda, de la industria, de la energía, de los cuidados y, para ello, vamos a necesitar un grupo fuerte en Madrid, que hable desde la centralidad, que busque el acuerdo, el diálogo y no el enfrentamiento", ha indicado.

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También ha reiterado que los jeltzales harán "frente al PP y Vox", porque no permitirán ningún tipo de involución democrática, ni en los derechos civiles ni en los derechos políticos de este pueblo". "Por tanto, vamos a luchar contra la involución democrática y a hacer una defensa férrea de nuestro autogobierno y nuestras instituciones. En la defensa de Euskadi nos van a encontrar y no en la bronca política", ha resaltado.

Preguntada por el último sociómetro del Gobierno Vasco que da una victoria a EH Bildu en Euskadi en los próximos comicios, la candidata jeltzale ha señalado que "son encuestas que se han hecho en un tiempo determinado y falta un mes para las elecciones".

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"Todavía tenemos mucho tiempo para explicar nuestro programa y en Madrid se necesita un Grupo Vasco fuerte, porque lo que decidimos aquí son 18 diputados, que son los que van a decidir allí, los que van a hacer la defensa de los intereses de Euskadi en Madrid", ha afirmado.

Al respecto, ha puesto en valor la "trayectoria política" de "defensa de Euskadi en Madrid" del PNV, que es el que "la puede hacer en un futuro", porque "el PSE-EE, cuando va allí, se convierte en el PSOE, el PP en más Vox, y a la izquierda de la izquierda ya no sabemos qué hay"

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A ello, ha añadido que EH Bildu lo que hace en Madrid "es seguidismo del Sanchismo", a lo que ha añadido que se requiere de "una mayor centralidad" para defender "el autogobierno vasco y todos aquellos temas que interesan a la sociedad vasca".