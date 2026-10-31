Unas mil personas identificadas y 63 denunciadas para prevenir disturbios en Barcelona

Barcelona, 31 oct (EFE).- Los agentes de los Mossos y la Guardia Urbana que participan en el férreo dispositivo policial en Barcelona para evitar los disturbios promovidos por el grupo digital Blocus han identificado en la ciudad, hasta las 19:30 horas, unas mil personas y han tramitado 63 actas administrativas.
Los Mossos han informado de que esas 63 actas corresponden al decomiso de herramientas o utensilios susceptibles de ser empleados en saqueos a comercios o para provocar incidentes.
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Además, se ha detenido a un joven sobre el que recaía una orden de arresto por causas pendientes, que ha sido localizado durante el proceso de identificación implementado para evitar incidentes como los del pasado sábado.
Los Mossos y la Guardia Urbana han organizado en la tarde de este sábado un fuerte dispositivo en el centro de Barcelona que incluye la identificación de jóvenes que desean acceder a la plaza de Catalunya y el paseo de Gràcia.
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Los distintos canales de Blocus convocaron a lo largo de esta semana al menos tres acciones en Barcelona, en plaza de Catalunya, Lluis Companys y paseo de Gràcia, ninguna de las cuales se ha llevado a cabo. EFE
(Foto) (Vídeo)
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