Un museo con más de 500 miniaturas ofrece una alternativa al uso excesivo de pantallas

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 31 oct (EFE).- El Museo de Modelismo y Miniaturas ‘AK Museum’, situado en Logroño, cuenta con más de 500 piezas, que difunden la historia de esta afición y ofrecen “una alternativa al uso excesivo de las pantallas” que se produce, sobre todo, entre los más jóvenes.

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Así lo ha afirmado a EFE la directora de Marketing de este museo, Elena Gómez del Casal, quien ha indicado que este espacio es “la culminación de más de 25 años dedicados a coleccionar obras y de una investigación muy exhaustiva de la historia del modelismo a escala”.

Ha explicado que este museo, de acceso gratuito, acoge a distintos tipos de público, como familias “con curiosidad cultural”, en las que los padres tratan de implicar a sus hijos en una afición que “simplemente necesita paciencia y constancia” para crear obras.

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Para ella, practicar el modelismo y la construcción de miniaturas permite “la desconexión digital”; además de trabajar “el fomento de la paciencia”, puesto que se trata de una afición analógica.

“Hoy en día, nuestros jóvenes están muy enfocados en el uso excesivo de las pantallas”, ante lo que este museo, con su difusión del modelismo, “ofrece una alternativa”, ha subrayado.

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La treintena de vitrinas que conforman el ‘AK Museum’ contienen piezas que abarcan desde réplicas del siglo II antes de Cristo hasta los trabajos actuales de los mejores modelistas del mundo.

Gómez del Casal ha destacado que una de las piezas clave de este museo representa a un personaje del universo de fantasía ‘Warhammer’ y está firmada por el pintor ruso Kirill Kanaev, quien ha utilizado una técnica que permite que la espada en llamas que porta refleje su luz en la armadura.

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Junto a esta obra se pueden observar figuras de soldados, coches y barcos de distintos tamaños que sorprenden por el nivel de detalle a pequeña escala; así como piezas de personajes de películas como ‘La guerra de las galaxias’ y dioramas con momentos estáticos plasmados con gran meticulosidad.

El medio millar de piezas se reparte en dos secciones, la primera de ellas dedicada a una representación de la evolución histórica del modelismo; mientras que la segunda expone “los diversos géneros de esta disciplina a través de algunas de las mejores obras del mundo”, ha precisado.

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Ha destacado que “este proyecto refleja una visión integral e histórica del modelismo, otorgándole la importancia que realmente tiene esta disciplina y acercándosela a todo tipo de públicos”.

“Al final, pretendemos difundir la cultura del modelismo y fomentar su vertiente como afición de una forma innovadora”, ha resaltado Gómez del Casal, para quien “el modelismo ha evolucionado, sobre todo, en un recurso principal, como son los materiales”.

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Ha señalado que “al principio se utilizaban materiales como la madera, el plomo y el papel; y luego se pasó a las resinas, hasta que llegó la gran estrella, el plástico inyectado, que lo estandarizó”.

En la actualidad, “gracias a la impresión en tres dimensiones, podemos conseguir todo lujo de detalles y unos ajustes excelentes a la hora de recrear cualquier tipo de modelo”, ha apuntado. EFE

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