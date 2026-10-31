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Smart gana el CERT 2026 al ser tercero en Granada, donde vence Korhonen

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Granada, 31 oct (EFE).- El sudafricano Max Smart se ha proclamado este sábado ganador del Campeonato de España de Rallys de Tierra 2026 (CERT 2026) al finalizar tercero en el XII Rally de Granada, última prueba del circuito nacional en el que se ha impuesto el finlandés Roope Korhonen.

El ruso Aleksandr Semenov llegó a Granada como líder del CERT 2026 tras la disputa de las cinco primeras pruebas, pero sólo pudo ser cuarto en el rally granadino por detrás de Smart, tercero y ganador final del circuito.

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Los dos llevaron a cabo una bonita lucha durante los ocho tramos del Rally de Granada al estar separados por unos pocos segundos, logrando al final quedar por delante Smart para convertirse en el primer sudafricano que gana el CERT.

La prueba granadina fue ganada por Korhonen, que fue capaz de revalidar su titulo del pasado año tras una encarnizada pelea con su compatriota Mikko Heikkila, que acabó segundo con sólo siete segundos de retraso en la general.

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Korhonen cimentó su ventaja en los tramos de la mañana al ganar tres de los cuatro disputados, mientras que Heikkila, vencedor también dos veces del rally granadino, fue mejor en las pasadas de la tarde y ganó la última, pero Korhonen mantuvo su renta para ser primero en la general.

El XII Rally Granada se inició el viernes con un espectacular tramo urbano por el centro de la capital que fue seguido por miles de personas, mientras que se ha clausurado este sábado por la noche con una ceremonia final presidida por las máximas autoridades locales.EFE

jag/jl

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