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Sito Alonso (UCAM Murcia): "Destaco el orgullo y la unión, tuvimos identidad UCAM"

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Murcia, 31 oct (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, habló de "orgullo y unión" para conseguir un triunfo redondo por 125-98 al Ilerna Lleida en el Palacio de los Deportes, donde se estableció el récord anotador en 29 campañas del club en la ACB.

"Quiero destacar el orgullo y la unión del grupo para encontrar la intensidad que queremos tanto en ataque como en defensa. Sin esa intensidad hubiera sido difícil ganarle al Lleida como lo hicimos nosotros. Mantener el nivel durante tanto tiempo no es fácil y aunque su defensa zonal y los tiros libres fallados por nuestra parte hicieron que bajáramos el ritmo anotador durante un momento pero seguimos creyendo y es para estar muy orgullosos", comentó el madrileño sin ocultar su satisfacción por lo que hizo su equipo. "Tuvimos identidad UCAM", añadió.

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"Howard no es que encarrilara el partido con sus triples sino que hizo un trabajo impresionante y ni para él ni para el equipo hubo un momento de relajación. Eso hizo que lográramos 125 puntos y batiéramos récords ya desde el primer cuarto", declaró Sito citando al alero cubano Sant-Roos -autor de 24 con 22 en la primera parte- y, de paso, al bloque en su conjunto.

Además, se refirió al canterano Will Falk, todo pundonor en defensa aunque no brille tanto en ataque: "Es un ejemplo por los esfuerzos que hace y no hablo ya de un ejemplo de deportista sino de vida".

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Consultado ya por si se puede vencer en la pista del Real Madrid el domingo de la semana que viene Sito fue claro en la respuesta. "Es irresponsable pensar en ganar cuando Murcia nunca venció allí y lo que hay que hacer es trabajar sabiendo que no será sencillo ante un equipo que está hecho para otras cosas que no son competir con nosotros. Para eso, no obstante, quedan ocho días y ahora lo que hay que hacer es disfrutar de este triunfo", comentó. EFE

Ij/sab

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