Senegal inaugura los primeros Juegos de la Juventud olímpicos celebrados en África

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Nairobi, 31 oct (EFE).- Senegal inauguró este sábado unos históricos IV Juegos de la Juventud de Dakar, el primer evento olímpico que se celebra en África, en una ceremonia que contó la participación de 11.000 artistas, incluidos 700 bailarines.

"Estos juegos son un mensaje; un mensaje para África: ¡demuéstrale al mundo que puedes acogerlo! Y un mensaje para los jóvenes: vuestro futuro no está escrito en ninguna parte; os pertenece", declaró la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en su discurso.

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Coventry, junto con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, recibieron un caluroso aplauso al inicio de la ceremonia.

El estadio Abdoulaye Wade, en la capital del país, fue testigo del desfile de los 2.700 atletas de entre 14 y 17 años que se disponen a participar en la competición, entre los que había quienes vestían prendas tradicionales de sus países o la indumentaria oficial de su equipo.

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Todos ellos portaban sus banderas nacionales, con las que saludaban con emoción a un recinto que contaba con una gran afluencia, sin llegar a llenarse.

Guiada por un narrador de historias, apareció una joven artista que representaba a la heroína de la resistencia anticolonial Aline Sitoé, y simbolizó el comienzo de un viaje para descubrir el legado de las generaciones anteriores.

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A continuación, bailarines y actores ataviados con coloridas vestimentas tradicionales, acompañados por música y cánticos tribales, danzaban y desfilaban mientras mostraban la identidad senegalesa y la diversidad cultural de África.

Las coreografías comenzaron a ser acompañadas por la creación de pinturas en directo o representaciones de elementos de la vida cotidiana senegalesa, como puestos de comida callejeros o simulaciones de personas jugando y vendiendo en la calle.

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La ceremonia concluyó con el encendido de la llama olímpica y un último baile en el que las vestimentas y la música combinaban elementos tradicionales y modernos, un encuentro entre pasado y presente, temática sobre la que giró la inauguración.

Con el lema de 'África da la bienvenida, Dakar celebra', la competición se abrió la víspera con una primera prueba de beisbol 5, una de las disciplinas debutantes.

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Los atletas competirán en 25 deportes durante dos semanas, entre los que se estrenan el wushu, un tipo de arte marcial.

Otros diez deportes contarán con exhibición sin medallas, como escalada, hockey, surf, tenis o golf, para un total de 153 eventos -73 pruebas masculinas, 73 femeninas y siete mixtas-. Las primeras preseas se entregarán este domingo, 1 de noviembre, en natación y judo.

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Como novedad, participará por primera vez un equipo de refugiados, con seis atletas -tres chicos y tres chicas- procedentes de Kenia y Uganda.

La mascota de Dakar 2026 es un joven león llamado Ayo, que significa ‘alegría’ en yoruba, una de las lenguas del África Occidental, que pretende simbolizar el dinamismo de la juventud del país. EFE

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(foto) (vídeo)