Semaf exige impedir reanudar la circulación con marcha normal cuando caiga el sistema LZB

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Madrid, 31 oct (EFE).- El sindicato de maquinistas, Semaf, ha exigido que, "con carácter urgente", se impida que los trenes de alta velocidad puedan reanudar la circulación "con marcha normal" cuando pueda haber más de un tren en el mismo cantón y se une el sistema BSL (el Bloqueo de Señalización Lateral, es decir, circular con semáforos), cuando deja de funcionar el sistema ERTMS o el LZB.

En un comunicado, Semaf ha informado de que ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la adopción de medidas de cara a "clarificar y modificar la norma que regula el LZB" y aquellos aspectos similares que comparte con el ERTMS.

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El sindicato de maquinistas ha recalcado que seguirá colaborando "con todos los aspectos que puedan surgir de esta y del resto de investigaciones que están en marcha", con el objetivo de que no se repitan accidentes como el ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y que ha dejado, al menos, 69 fallecidos.

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT), encargada de la investigación técnica del accidente, informó de que la avería del sistema LZB se produjo a las 8:31 horas.

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A partir de entonces, los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que produjo que para gestionar situación el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas tuvieran que intercambiar información, según el expediente inicial de la AITAT.

Este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzó que preparan una batería de medidas para minimizar la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" de los españoles en el sistema ferroviario, aunque no concretó cuáles serían. EFE

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