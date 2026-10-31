San Sebastián busca sucesores a Titus Kiprotich y Celestine Jepkosgei en su 70 Cross

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San Sebastián, 30 oct (EFE).- El Cross Internacional de San Sebastián busca en su edición número 70 sucesores a los ganadores del pasado año, Titus Kiprotich y Celestine Jepkosgei, ambos kenianos como los principales favoritos este año, entre los que sobresale Denis Cheruiyot, uno de los mejores corredores de esta disciplina.

Cheruiyot tendrá dura competencia en alguno de sus paisanos, como Frankline Kibet, campeón del mundo en los 5 kilómetros en categoría sub-20, así como en el etíope Damitew Kebede, tercero del mundo en 5.000 metros sub20, y el donostiarra Martín Segurola, vigente campeón de España Absoluto de 3.000 metros y segundo en el Mundial Universitario de cross corto.

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La prueba femenina tiene una clara candidata a la victoria, así mismo procedente de Kenia, en Maurine Chebor, que espera una dura competencia en la campeona irlandesa Patricia Jackman, y en las etíopes Birtukan Molla, plata en 5.000 metros en los Panafricanos 2023, y Wosane Asefa.

Esta carrera, condicionada como siempre por la climatología que para este domingo no se espera desfavorable, está enmarcada en la categoría Plata del calendario atlético mundial y la organización tiene previsto rendir homenaje a la histórica atleta Belén Azpeitia, dominadora del cross en los años 70.

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La conocida como catedral del Cross reunirá a unos 1.100 corredores en sus diferentes categorías. EFE

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