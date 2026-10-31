¿Quién está detrás de los disturbios ?

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Marcos Gracia

Madrid, 31 oct (EFE).- Ciudades como Barcelona, Avilés o A Coruña han sufrido en las últimas semanas una serie de disturbios violentos de origen incierto, protagonizados mayoritariamente por jóvenes menores de edad vestidos de negro y con la cara tapada.

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Algunas de estas protestas, sin aparente motivación ideológica, estaban centradas en el saqueo de comercios y en generar caos y desorden. Pero, ¿quién está detrás de este fenómeno que ha rebasado las fronteras de Francia?

Fuentes policiales y expertos en violencia urbana explican a EFE que la base de este movimiento está en las redes sociales, principalmente en canales de Whatsapp y grupos de Telegram, en los que se dan indicaciones precisas sobre la vestimenta -negra, sin marcas visibles y con pasamontañas-, los objetivos -saquear el máximo número de grandes superficies posibles, centrándose en tecnología y lujo- y provocar caos quemando contenedores y formando barricadas.

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En estos grupos, incluso, se explica cómo hacer hasta tu propio pasamontañas a partir de una camiseta, formando a estos jóvenes en técnicas de guerrilla urbana.

Las manifestaciones por la educación en Francia, que empezaron reclamando mejores condiciones educativas y acabar con los recortes en becas, acabaron derivando en disturbios violentos y una contundente respuesta policial.

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Muchas de estas concentraciones surgieron en el país vecino sin una dirección clara ni un liderazgo identificable, a las que se sumaron individuos sin otro objetivo más que el del saqueo de comercios.

La Policía francesa y la Gendarmería se vieron sobrepasados por esta escalada violenta, dada su espontaneidad y la dispersión de los incidentes, algo que ha llevado a tener dificultades para detener e identificar a los autores de los saqueos, según un análisis policial al que ha tenido acceso EFE.

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Y es que los servicios de información galos habían subestimado considerablemente la asistencia a estas marchas: se esperaba una movilización de 150.000 personas fuera de París, pero finalmente superaron las 550.000 en toda Francia. Ante este incremento, los agentes franceses se vieron sin medios suficientes para contener la violencia.

Este modelo de protesta ha servido como inspiración de los disturbios que se han expandido en la última semana en España a través una plataforma bautizada como Blocus, que ha ido apareciendo y desapareciendo de las redes sociales en los últimos días.

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Los expertos consultados por EFE diferencian entre los disturbios violentos con motivaciones ideológicas, como fue el caso del lunes 26 en Bilbao en protesta por la presencia del agitador ultra Vito Quiles, de las que buscan crear caos pero están "vacías de contenido" ideológico, como sería el caso de Barcelona.

En estas protestas se ha registrado también un aumento de la violencia, hasta el punto de que se han encontrado artefactos caseros más sofisticados elaborados con reactivos líquidos y bolas de papel de aluminio.

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El rechazo a los cuerpos policiales, denominador común de estas protestas, va un paso más allá en el caso de Blocus: en algunas de las convocatorias que circulan por redes sociales se hace un llamamiento explícito a atacar indiscriminadamente a los agentes de policía para provocar su retroceso y de este modo poder seguir con los disturbios.

Las manifestaciones violentas en A Coruña, Avilés (Asturias), Zaragoza y Bilbao han tenido un denominador común, y es que todas ellas estaban convocadas por colectivos antifascistas en protesta contra los actos públicos convocados por Vox o Vito Quiles.

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Así, tres personas fueron detenidas en Avilés el pasado 21 de octubre por un presunto delito de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad por los disturbios que ocurrieron al término de un mitin de Vox. Arrojaron bengalas y mobiliario urbano a los antidisturbios.

Ese mismo día, en A Coruña, lugar en el que se encontraron los artefactos caseros -que no llegaron a utilizarse- también tres personas fueron detenidas al final de un acto de Vox, con trece agentes heridos.

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Por su parte, en Zaragoza, el día 22 de octubre fueron detenidas cinco personas a raíz de un enfrentamiento entre grupos antifascistas y seguidores de Vito Quiles, en los que ocho policías resultaron heridos.

El mayor número de detenidos se registró, no obstante, en Bilbao el pasado lunes 26, tras la concentración de varios miles de personas frente a la Universidad de Deusto contra el acto del agitador Vito Quiles, que no llegó a celebrarse.

En el otro extremo de las protestas violentas se encuentra lo ocurrido en Barcelona el 24 de octubre, que se saldaron con 128 detenidos -72 de ellos menores de edad-. Del mismo modo que sucedió con los agentes franceses, los Mossos d'Esquadra se vieron sorprendidos por su "violencia extrema", según reconoció públicamente la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà.

Por el momento, los Mossos no ven ninguna ideología ni organización extremista detrás de Blocus, y consideran que se puede tratar de un "efecto espejo" de las protestas en Francia amplificadas por el miedo a quedar excluido (FOMO), e impulsadas por las redes sociales.

Se trata de adolescentes, incluso algunos de menos de 14 años, que se reunieron con la única finalidad de "cometer hechos delictivos", sin el ánimo de reivindicar o reclamar derechos.

Por el momento, diez jóvenes, entre ellos cuatro menores, han sido detenidos en las últimas horas en Valencia, Cataluña, Bilbao, Tenerife y Málaga por incitar en canales vinculados al movimiento a la comisión de altercados, disturbios, saqueos y violencia contra las fuerzas de seguridad.

Los arrestos se han practicado por Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d' Esquadra en las provincias de Valencia (3 arrestados); Barcelona (2), Tenerife (2); Lleida (1); Bilbao (1), y Málaga (1). Entre los detenidos, hay cuatro menores, además de tres jóvenes que se autoproclaman como líderes o cabecillas del movimiento Blocus.

De cara a este sábado, Blocus ha hecho un llamamiento a repetir los disturbios en diferentes ciudades españolas y a aprovechar la festividad de Halloween para tapar sus caras con máscaras y disfraces, si bien la convocatoria de Madrid se ha deshinchado. Aun así, las fuentes consultadas por EFE sostienen que la Policía Nacional está "preparada" ante esta eventualidad. EFE