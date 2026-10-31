Quadri Liameed recibe el alta médica tras un fuerte golpe en la cabeza

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Sabadell (Barcelona), 1 nov (EFE).- El centrocampista del Sabadell Quadri Liameed ha recibido el alta médica, después del fuerte golpe recibido en la cabeza durante el partido de este sábado en Albacete (1-0) que incluso le hizo perder el conocimiento.

El jugador nigeriano recibió un golpe en la cabeza en un intento de remate de José Corpas y cayó a plomo. Se vivieron escenas de gran preocupación e incluso bajó al césped el presidente arlequinado, Pau Morilla-Giner.

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Quadri fue evacuado del terreno de juego en camilla y en ambulancia, ya consciente, y luego trasladado al Hospital Quirón Santa Cristina para ser evaluado porque se activó el protocolo de conmoción.

El club ha informado que las pruebas han sido positivas y el jugador ha recibido el alta y volverá esta misma noche a Sabadell porque los médicos han descartado que tuviera que quedarse toda la noche en observación.

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El entrenador, Ferran Costa, ha admitido en la rueda de prensa posterior a la derrota que "la acción” les “ha puesto el miedo en el cuerpo". EFE

asm/id