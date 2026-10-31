Quadri, del Sabadell, "está consciente y las primeras pruebas están siendo positivas"

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(actualiza con más información del Sabadell)

Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El Sabadell ha informado este sábado de que el jugador nigeriano del Sabadell Quadri Liameed, que tuvo que ser evacuado en ambulancia el estadio Carlos Belmonte tras recibir una patada en la cabeza, "está consciente y las primeras pruebas están siendo positivas".

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"Quadri Liameed se encuentra en observación y se le están realizando pruebas en un centro médico. El jugador está consciente y las primeras pruebas están siendo positivas", indica el club en su cuenta de X.

La acción se produjo en la frontal del área del Sabadell el minuto 42 del partido. En la pugna por el balón el delantero del Albacete José Corpas golpeó con un pie en la cabeza de Quadri, que cayó a plomo sobre el césped. El delantero del Albacete fue expulsado por la acción y enseguida Quadri fue atendido y evacuado en ambulancia.

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El Sabadell informó de que Quadri Liameed fue trasladado a un centro médico para ser evaluado y que el jugador salió del campo "consciente y acompañado por un miembro" de los servicios médicos del club.

Después actualizó la información y explicó: "Quadri Liameed se encuentra en observación y se le están realizando pruebas en un centro médico. El jugador está consciente y las primeras pruebas están siendo positivas".

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El Albacete y el Sabadell se enfrentan en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion. EFE