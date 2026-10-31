PP se compromete a trabajar para que "nunca más nadie sienta miedo al subirse a un tren"

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Urda (Toledo), 31 oct (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha trasladado este sábado "todo el cariño y solidaridad posible" de su partido a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha afirmado que los populares están comprometidos en trabajar para que "nunca más nadie sienta miedo al subirse a un tren".

En declaraciones a los medios en Urda antes de asistir a la misa funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, Fúnez ha señalado que "lógicamente" su partido ha querido asistir a esta misa donde van a "rezar, recordar y a transmitir todo el apoyo, cariño y solidaridad posible" a las familias de los fallecidos y en la que también van a tener "muy presente" a los hospitalizados para "desearles una pronta recuperación".

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Tras recordar que el pasado jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitó Urda, la dirigente ha tenido palabras de apoyo para los familiares de las personas que aún están desaparecidas y que están "viviendo días de tremenda angustia".

"Hoy es un día donde el centro tiene que seguir estando obligatoriamente en las víctimas", ha considerado Fúnez, que ha asistido a esta misa funeral acompañada por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

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Además, ha firmado que su partido está comprometido con "trabajar, trabajar, trabajar y pedir la verdad de lo que ha ocurrido para que nadie nunca más sienta miedo al subirse a un tren", y ha abogado por que "esa intranquilidad y esa inseguridad después de Adamuz (Córdoba) y después ahora de Urda, desaparezca cuanto antes de la sociedad española".

El objetivo, ha añadido Fúnez, es que la ciudadanía vuelva "a tener tranquilidad, garantía y seguridad cuando subimos a un tren, cuando transitamos por las carreteras de España o cuando salimos a la calle". EFE

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