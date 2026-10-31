Pepe Álvarez: En este momento hay que saber qué ha ocurrido y no culpar a los trabajadores

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València, 31 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que en estos momentos lo que hace falta es saber "qué ha acontecido" en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), hacer "una redimensión del sistema ferroviario" español, y "no culpabilizar a las personas trabajadoras de la manera en que se ha hecho sin ningún dato objetivo".

Álvarez se ha pronunciado así al ser preguntado por las responsabilidades políticas de este accidente a su llegada al acto organizado por la Asociación de Víctimas Mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 por el aniversario de la tragedia que costó la vida a 234 personas en la provincia de Valencia.

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Ha afirmado que no ve "ningún paralelismo" entre la dana de 2024, en la que "parte de la catástrofe vino por no hacer caso a los técnicos que venían advirtiendo", y el accidente ferroviario en el que, según ha dicho, "no había ningún técnico que pudiera advertir de que iba a haber un accidente de estas características".

En su opinión, lo que hace falta en estos momentos es "saber qué ha acontecido, hacer una redimensión del sistema ferroviario y no culpabilizar a las personas trabajadoras", que también "sufren y padecen", se ven implicadas en muchos accidentes y en este caso "hay fallecidos que son trabajadores ferroviarios".

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"Pedimos respeto para ellos", ha reclamado Álvarez, quien ha reclamado "un replanteamiento general" del sistema porque "la alta velocidad en nuestro país ha crecido mucho más de lo que parece que sería razonable" y la entrada de las empresas privadas se hizo "sin garantías".

Ha afirmado que hay algunos datos que "asustan", como el gasto en mantenimiento que es "absolutamente insuficiente" en relación con el entorno, y ha reclamado "más gasto en mantenimiento" y "tecnología puntera".

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"Esto es lo que nos importa en este momento", ha manifestado, y ha señalado: "Con unas elecciones convocadas, las responsabilidades políticas a este nivel, me parece bien que las encabezara el ministro y el presidente, sin ningún lugar a dudas, si cree que el ministro tiene que responder". EFE

(foto) (vídeo)