Espana agencias

Pedro Acosta logra la victoria y Marc Márquez, segundo, es más líder del mundial

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM) ha logrado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Malasia de MotoGP, que se ha disputado en el circuito de Sepang, mientras que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que ha entrado segundo, es más líder del mundial.

PUBLICIDAD

Marc Márquez suma 374 puntos, 19 más que Jorge Martín (355), quien abandonó el gran premio tras la segunda tanda de entrenamientos libres por las molestias y dolores en su fractura del radio del brazo derecho, y 52 puntos sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que fue tercero en la carrera y lo es también en el campeonato con 322 puntos.

La organización del campeonato del mundo tuvo un gesto simbólico y muy significativo al recordar con un minuto de silencio en la formación de salida de todos los pilotos, muchos de ellos españoles, a todas las víctimas del accidente de los trenes de Urda (Toledo).

PUBLICIDAD

Finalizado el emotivo momento, todos los pilotos volvieron a su motos, con Marc Márquez realizando sus ya habituales flexiones en el suelo de activación muscular, aunque la 'pole position' en esta ocasión fue para su hermano Alex.

Todos los pilotos decidieron montar los mismos compuestos de neumáticos blandos delante y detrás para la carrera 'sprint', prevista a diez vueltas y con una temperatura del asfalto de 55 grados y 36 grados en el ambiente.

Alex Márquez no falló en la salida y, aunque Marc Márquez también la hizo muy bien, al llegar a final de recta se le colaron tanto el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que se llegó a tocar con Marc Márquez, como el español Pedro Acosta (KTM RC 16), después, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), por detrás de él.

El pequeño de los hermanos Márquez, que ya ganó el pasado año el Gran Premio de Malasia, imprimió un fuerte ritmo en la vuelta inicial, con Ogura, Acosta y su hermano Marc, tras él, pero dando la impresión de que el nueve veces campeón del mundo esperaba su momento para atacar.

Los controles de pista comenzaron a exhibir la bandera blanca con aspas rojas, que significa que podía estar lloviendo en alguna zona del circuito, lo que aprovechó el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V 4) para ser el primero en entrar, pero su segunda moto no estaba preparada, con el consiguiente cabreo para el piloto.

En pista, Alex Márquez se fue al suelo en la tercera vuelta, en la curva catorce, lo que dejaba al frente de la carrera a Ai Ogura y con la incertidumbre de si realmente la lluvia tenía la suficiente intensidad como para que se realizase el cambio de moto.

En la quinta vuelta sí comenzó a sentirse la lluvia con mayor intensidad, lo que aprovecharon Joan Mir (Honda RC 213 V), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) e Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP25) para ser los primeros y entrar a cambiar de moto, mientras Jack Miller seguía en su taller.

Ogura, Acosta, Marc Márquez y Marco Bezzecchi arriesgaron y no entraron a cambiar de moto, abriendo un hueco de más de dos segundos respecto al resto del pelotón principal, sin que su ritmo de vuelta decayese en gran medida en esos minutos.

Marc Márquez, que parecía haberse quedado descolgado, se volvió a "enganchar" a Ai Ogura y Pedro Acosta cuando en la recta de meta caía con algo más de intensidad la lluvia.

En la octava vuelta Acosta intentó por primera vez el adelantamiento a Ogura, quien no tardó en devolverle la pasada, aunque Acosta insistió y consolidó la primera plaza, con un Marc Márquez que se fue por detrás de él para que no se escapase el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Ai Ogura intentó recuperar la posición en varias ocasiones sobre Marc Márquez, que le devolvió los adelantamientos sin dudar y, por detrás, llegó Marco Bezzecchi para superarlo también.

Acosta supo mantener la posición para adjudicarse su segunda victoria en una carrera 'sprint' de la temporada, después de la de Tailandia, por delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi, que le acompañaron en el podio de Sepang. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

PP y Vox piden la dimisión del ministro, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

El país cuenta con casi 4.000 kilómetros de vías rápidas, la mayor extensión del continente, pero queda 370 millones de euros por detrás de Francia; 6.064 millones de Italia; y más de 13.000 millones por detrás de Alemania en inversión ferroviaria

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

El reto de la princesa Leonor ante su futuro como reina, según una experta: “Lo que más pesa no son las expectativas ajenas, sino el diálogo interno”

La coach laboral, especialista en programación neurolingüística y astróloga Ana Lorente analiza el coste emocional de crecer con una responsabilidad institucional marcada desde el nacimiento

El reto de la princesa Leonor ante su futuro como reina, según una experta: “Lo que más pesa no son las expectativas ajenas, sino el diálogo interno”

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Se presentan como la alternativa al bipartidismo y colocan la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Un estudio de Funcas detecta que Vox es el partido cuyos votantes tienen las opiniones más extremas en economía. Y también que los hombres son más extremistas que las mujeres

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?

Su mujer murió en el AVE durante su último viaje de trabajo y él se vuelve viral con su discurso: “Estamos en la peor época del capitalismo con prisas”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”