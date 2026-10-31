Pacheta: "Estamos en una dinámica muy interesante y queremos darle continuidad"

Guardar

Granada, 31 oct (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, elogió en vísperas del partido del domingo al Eldense, un rival que cuenta con “buenos futbolistas, que van bien al espacio” y cuya actual buena racha "no es casualidad", pero afirmó que su equipo está en “una dinámica muy interesante” y pretenden alargarla en el Nuevo Pepico Amat.

Pacheta indicó este sábado en rueda de prensa que el Granada irá a Elda “a ganar” y que la gran virtud que tienen y que les ha permitido vencer cinco partidos seguidos, cuatro de liga y uno de Copa, es “el grupo”, ya que “todos los jugadores están siempre listos para trabajar y jugar”.

PUBLICIDAD

El técnico granadinista dejó claro que afrontan cada partido “con la máxima atención” y tratando de “encontrar la activación necesaria para ganar” porque, según advirtió, el día que no sea así van a “sufrir mucho”.

Del Eldense destacó que cuenta con “buenos futbolistas que van bien al espacio” y “no es ninguna casualidad que de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro”, y añadió: "tiene un gran entrenador (Javi Calleja) y es un equipo muy reconocible, pero nosotros estamos en una dinámica muy interesante y trataremos de darle continuidad”, recalcó.

PUBLICIDAD

El preparador del equipo rojiblanco explicó que cuenta con “muchas posibilidades y alternativas” ante la baja por lesión del extremo Jose Arnaiz y que “todos los jugadores están preparados para jugar”, y calificó como “fantástico” el partido de los habituales suplentes el jueves en Cieza en la Copa (0-3).

Respecto al delantero Jorge Pascual, que acumula cuatro goles en los cinco últimos partidos, Pacheta reconoció que es un futbolista “diferencial” si está a su máximo nivel y dijo que ahora vive “el mejor momento de su carrera”. EFE

PUBLICIDAD

jag/cc/jpd