Moncho Fernández: "El Zaragoza ha sido muy superior en todas las facetas"

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El entrenador del FIATC Girona, Moncho Fernández, ha admitido tras la dura derrota de este sábado en Zaragoza (107-78) que el rival ha sido "muy superior en todas las facetas del juego".

"En los últimos minutos, al ver que la diferencia ya era muy difícil de salvar, también nos ha podido el cansancio y hemos bajado un poquito los brazos", ha lamentado.

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El entrenador gallego ha reconocido que en la segunda mitad (59-38) su equipo ha estado "muy lejos de lo que queríamos hacer", contra un rival "muy acertado" que está jugando "increíblemente bien".

"Además el tiempo que hemos defendido un poquito mejor ha coincidido con nuestro peor repertorio ofensivo porque hemos fallado mucho", ha señalado.

Moncho ha detallado que el Girona ha estado mejor en la primera mitad (48-40), pero también ha cometido "errores" y no ha podido imponer su estilo. EFE

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