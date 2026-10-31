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Luis Puertas (Ademar): "Me preocupa ver jugadores que están al límite de lesionarse"

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León, 31 oct (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar, Luis Puertas, ha reconocido en sala de prensa su preocupación por el riesgo de lesión en una plantilla, corta en el número de efectivos y plagada de juventud en varios de los jugadores, entre otros con la portería más novel de toda la Liga Nexus Energía ASOBAL.

"Estoy preocupado porque ve a jugadores que van al límite y me da miedo el riesgo de lesión y no quiero llevar a nadie al matadero porque están jugando muchos minutos y están al límite de lesionarse", ha expresado el joven técnico leonés cuyo inicio de temporada está resultando complicado con tan solo tres victorias en las ocho primeras jornadas aunque plantara cara al lider invicto, Bidasoa (33-37).

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Puertas, que se mostró "orgulloso" de lo mostrado por sus jugadores en la pista ante el conjunto irundarra que encabeza la clasificación liguera valoró que durante los sesenta minutos "no dejaron de creer", aunque reconoció que su rival acabó imponiendo "el ritmo competitivo y te llevan al límite lo que demuestra que su pleno de victorias y liderato es por algo".

El técnico ademarista prefirió pasar de puntillas sobre la necesidad de refuerzos, principalmente en la portería y primera línea y recalcó que "con lo que hay se trata de mejorar, pero cambiar la dinámica es complejo".

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EFE

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fps/jl

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