Los forenses ya han identificado a 56 de los 69 fallecidos del accidente de Urda (Toledo)

Guardar

Madrid, 31 oct (EFE).- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 56 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este sábado por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

El balance provisional hasta ahora se mantiene en 69 víctimas mortales, señala el CID en un comunicado, en el que detalla que 54 fallecidos identificados son de nacionalidad española, uno francés y otro de nacionalidad portuguesa.

PUBLICIDAD

Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de fallecidos, que serían de nacionalidad extranjera, estando pendientes para esa identificación de las actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional

Hasta el momento 52 de las 56 identificaciones se han realizado mediante huella dactilar y el resto a través del ADN.

De este grupo, se han notificado ya a las familias 51 identificaciones, que corresponden a 33 hombres y 18 mujeres -de los cuales 36 ya están a disposición de sus familiares- y las cinco restantes se hará con la mayor celeridad posible.

PUBLICIDAD

Por otra parte, en este momento se mantienen activas trece denuncias por desaparición que pertenecen a ciudadanos extranjeros de las siguientes nacionalidades: una de Argentina, dos de Australia, uno de Canadá, cuatro de EEUU, dos de Japón, uno de México, uno de República Checa y uno de Túnez.

Más de 60 profesionales han estado participando en Toledo desde el miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), así como dos forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. EFE

PUBLICIDAD